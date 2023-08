Un Café... ristretto. Ecco la nuova Keeway X-Light 125

Keeway amplia la sua offerta di moto destinate ai giovani motociclisti. Al fianco della RKF, moto più venduta nella sua cilindrata e inserita nella nostra guida all'acquisto proprio per questo motivo, per chi è più attento allo stile arriva anche una moto retrò, la Keeway X-Light, un mix tra cafè racer e scrambler che punta sul design riuscito, una piccola dose di tecnologia e, come sempre, un prezzo decisamente competitivo.

Keeway X-Light 125, design retrò per la piccola ottavo di litro

DESIGN RIUSCITO Stilosa e valida alternativa allo scooter per muoversi nelle metropoli affollate, sempre più motociclisti – e non solo i sedicenni, clienti tipo di questa categoria – scelgono moto neo-retrò. La Keeway X-Light interpreta bene la parte di moto vintage, con forme che rimandano la mente agli anni che furono. Faro tondo, sella piatta, cerchi a raggi, tutto ciò che serve per ricreare l’effetto nostalgia. Strizzano l’occhio alla modernità le luci totalmente a LED e la strumentazione digitale, con un display TFT a colori dalle grafiche piacevoli.

MECCANICA SEMPLICE Al design senza tempo si affianca una meccanica semplice, che bada più alla sostanza che alle prestazioni. Il motore è un’unità monocilindrica raffreddata ad aria da 125 cc, capace di 8.2 kW di potenza massima a 9.000 giri/min e 9,5 Nm di coppia a 6.500 giri/min, numeri che spingono la X-light ad una velocità massima di 99 km/h, leggermente al di sotto della media del segmento. Il cambio è a 5 rapporti, accoppiato ad una frizione multidisco a bagno d’olio. Il peso contenuto in 130 kg a secco, in combinazione con un capiente serbatoio da 16 litri promette consumi ridotti e uno spunto brillante, almeno sulla carta. Il motore è incastonato all’interno di un telaio in acciaio con struttura a diamante, abbinato ad una forcella telescopica di tipo tradizionale (con tanto di soffietti para-polvere) e all’immancabile coppia di ammortizzatori posteriori. Da vera classica le misure dei cerchi: 18 pollici davanti e 17 dietro, con pneumatici CST in misura 110/90 e 120/80 dal design ricco di scanalature, quasi da scrambler.

Keeway X-Light 125, le luci a LED illuminano a dovere

PREZZO E COLORI La nuova Keeway X-Light 125 sarà disponibile a breve presso la rete di concessionarie Keeway in tre diverse colorazioni Nero, Grigio e Bianco. Il prezzo di listino, come detto in apertura, è davvero concorrenziale: 2.790 euro franco concessionario.