Suzuki GSX-8T e GSX-8TT: due nuovi modelli in arrivo. Ecco quando

Suzuki è quasi pronta per svelare due nuovi modelli. La sigla GSX-8T e GSX-8TT, infatti, è spuntata nei documenti di omologazione depositati al CARB, il California Air Resources Board. Ma di che moto si tratta? Quando arriveranno? Scopriamolo insieme.

GSX-8T e GSX-8TT: quali sono i nuovi modelli Suzuki?

Suzuki GSX-8S: la naked potrebbe avere molto in comune con GSX-8T e GSX-8TT

Per capire cosa ci aspetta dalle nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT dobbiamo fare un passo indietro. In mancanza di informazioni ufficiali, infatti, possiamo solo fare delle ipotesi. Nel listino della Casa di Hamamatsu ci sono GSX-8S, una naked, ma anche GSX-8R, una sportiva. Non ci vuole uno scienziato per capire che le nuove T e TT verosimilmente completerebbero – il condizionale è d'obbligo – la gamma delle 800 insieme alle V-Strom 800DE e SE (enduro e crossover). Quali modelli mancano, dunque? Tutto sembrerebbe far pensare a due moto 100% stradali, con cerchi da 17'': una crossover stradale e una sport-touring.

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT: caratteristiche tecniche

Suzuki GSX-8S 2023, il nuovo motore bicilindrico

Il cuore delle GSX-8T e TT, dunque, ha tutta l'aria di essere il bicilindrico parallelo frontemarcia da 776 cc con manovellismo a 270°, già equipaggiato sul resto della gamma: per lui 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min. Un motore moderno e ''digitalizzato'', con ride-by-wire, 3 mappe motore, controllo di trazione, cambio quickshifter. Anche telaio in tubi d'acciaio e forcellone in alluminio saranno presumibilmente condivisi dalle nuove moto – al netto di eventuali piccole differenze – così come il resto della ciclistica, tra sospensioni KYB e impianto frenante Nissin.

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT: quando arrivano?

In merito alla data di arrivo di GSX-8T e GSX-8TT, forse, abbiamo qualche certezza in più. Suzuki, infatti, ha annunciato che ''... il 4 luglio svelerà in anteprima mondiale due nuovi modelli moto''. Se ci sarà un embargo o se potremo raccontarvi subito delle nuove moto di Hamamatsu non è ancora dato saperlo, quel che è praticamente certo è che stanno per arrivare. Dal 13 al 15 luglio, poi, proveremo le novità Suzuki su strada. Restate collegati quindi, le GSX-8T e GSX-8TT sembrano davvero essere in rampa di lancio...

Pubblicato da Michele Perrino, 18/06/2025