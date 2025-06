Suzuki V-Strom Off Road Academy 2025: date, programma e prezzo della scuola

Suzuki V-Strom Off Road Academy 2025 è il corso di guida in sella a V-Strom 1050DE e 800DE: date, programma e prezzo

Si aprono le iscrizioni alla Suzuki V-Strom Off Road Academy 2025, la scuola che insegna a guidare in fuoristrada. Scopriamo allora come funziona l'ottava edizione, quest'anno in sella alle V-Strom 1050DE e V-Strom 800DE: le date, il programma e il prezzo.

Suzuki V-Strom Off Road Academy 2024

La Suzuki V-Strom Off Road Academy 2025 prevede 6 appuntamenti, da giugno a settembre, nella location del Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia. I primi appuntamenti sono nel weekend del 21-22 giugno, a seguire il 5-6 luglio e infine il 13-14 settembre.

Le moto e gli istruttori

Le moto a disposizione degli allievi sono le Suzuki V-Strom 800DE e V-Strom 1050DE equipaggiate con pneumatici Dunlop Trailmax Raid, adatti al fuoristrada non specialistico. Il corso è tenuto da istruttori qualificati, coordinati dal Coach Andrea Beconi, ex pilota professionista di enduro e Campione Europeo in sella alla Suzuki RM-Z450E.

V-Strom Off Road Academy 2024: la 800DE e la 1050DE

Nella giornata di lezione i partecipanti affronteranno un briefing sulle moto e sulle tecniche di guida, con una parte teorica e un focus anche sulla corretta posizione da assumere in sella. Il resto della mattina sarà dedicato al campo prove, dove verranno svolti esercizi mirati, su diversi livelli di difficoltà, atti ad aumentare la consapevolezza di guida su terreni scivolosi o sconnessi, con l’obiettivo di acquisire sicurezza nel percorrere sentieri, strade sterrate, mulattiere o pietraie. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, gli allievi metteranno in pratica tutte le tecniche apprese nella mattinata affrontando un percorso off road sotto la supervisione degli istruttori Suzuki, pronti a dispensare consigli durante gli stop didattici.

Per prenotare il corso e iscriversi alla V-Strom Off Road Academy è sufficiente collegarsi al sito dedicato – lo trovate qui – selezionare data e modello preferito tra i due a disposizione e attendere la ricevuta della e-mail di conferma. Lo staff della V-Strom Off Road Academy vi contatterà per definire i dettagli e le modalità di pagamento. Per poter partecipare alla V-Strom Off Road Academy sono sufficienti:

Patente di guida

Certificato medico di ''buona salute'' rilasciato dal medico di base

Abbigliamento tecnico: casco, guanti, giacca e pantaloni con protezioni, paraschiena e stivali, preferibilmente con suola artigliata

La V-Strom Off Road Academy 2025 è aperta ad un massimo di 8 allievi per giornata, con un prezzo di 380 euro che include:

Istruttori qualificati

Sessione teorica

Sessione pratica

Pranzo

Pubblicato da Michele Perrino, 01/06/2025