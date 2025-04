Suzuki Bike Day 2025: tutte le novità della quinta edizione

Suzuki Bike Day #5, evento dedicato alla bici e alla passione per lo sport, è in rampa di lancio: il percorso, le iscrizioni, il prezzo

Suzuki Bike Day #5 è alle porte e nei giorni scorsi, all'Autodromo Nazionale di Monza, sono stati presentati il percorso e la maglia dedicata all'evento: scopriamo dove e quando si snoda la manifestazione, quali sono le modalità di iscrizione e i prezzi dell'evento dedicato alle biciclette.

Il Suzuki Bike Day 2025 si terrà il prossimo 14 giugno e avrà come base il Circuito brianzolo. Il percorso ricalcherà in parte quello della prestigiosa corsa in linea maschile “Coppa Agostoni”, snodandosi per una sessantina di chilometri nel cuore della Brianza. La maglia dell'evento, realizzata in collaborazione con Alé Cycling, si ispira alla livrea della tuta di Joan Mir, pilota MotoGP che, nel 2020, ha vinto in sella alla GSX-RR il Campionato Mondiale.

Il Suzuki Bike Day non è una gara e chiunque può prendervi parte con qualsiasi tipo di bicicletta, muscolare o a pedalata assistita, comprese anche le handbike. Le iscrizioni sono già aperte online – clicca qui – ma sarà possibile anche iscriversi in loco il giorno precedente l'evento (dalle 17 alle 19) o il giorno della manifestazione stessa (dalle 7,00 alle 8,30). L’Organizzazione prevede che ciascun iscritto versi una quota minima, libero poi di aumentarla in base alla propria generosità: l'incasso, infatti, sarà destinato a finanziare le attività del Dynamo Camp (che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie). Fino al 30 aprile la quota minima sarà di 10 euro con l'importo che salirà a 15 euro nel mese di maggio, arrivando infine a 20 euro dopo il 31 maggio e sino al 14 giugno.

Cosa comprende la quota di iscrizione

La quota di iscrizione al Suzuki Bike Day #5 comprende:

Pacco gara

Frontalino con nome o nickname (deadline per personalizzazione: 03/06)

Copertura assicurativa

Punti ristoro, compreso un ristoro finale in circuito

Assistenza sanitaria

Assistenza meccanica

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 28/04/2025