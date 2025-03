Suzuki GSX-S1000 EVO: la naked si evolve e va in promozione. Novità e prezzo

GSX-S1000 EVO, maxi naked di Suzuki, si evolve e va in promozione fino a fine mese: scopriamo le novità e l'offerta del nuovo modello

Suzuki presenta GSX-S1000 EVO, ultima evoluzione della maxi naked della Casa di Hamamatsu (qui il modello precedente a confronto con le rivali). Motore aggiornato, nuovi colori e una dotazione più ricca sono il suo biglietto da visita: fino alla fine di marzo è in promozione con un prezzo speciale, scopriamo tutte le novità e quanto costa.

La GSX-S1000 EVO 2025 porta in dote un nuovo motore aggiornato, ora omologato Euro 5+. Il 4 cilindri da 999 cc resta capace di 152 CV a 11.000 giri/min e 106 Nm a 9.250 giri/min, ma ora si arricchisce di uno scarico Akrapovic in titanio. Nuovi sono anche lo schermo LCD TFT da 5'', ora a colori, la sella Luxury con effetto scamosciato e logo GSX-S e la cover monoposto.

Motore omologato Euro 5+

Scarico Akrapovic in titanio

Schermo LCD TFT da 5'' a colori

Sella Luxury

Cover monoposto

Suzuki GSX-S1000EVO, la maxi naked tutta in nero, una delle colorazioni disponibili

La nuova GSX-S1000 EVO, disponibile nei nuovi colori Nero Dubai, Blu Atene e Argento Vancouver, è disponibile fino alla fine di marzo con un prezzo promozionale di 12.990 euro invece di 13.790 euro. Acquistare la GSX-S1000 EVO è possibile attraverso un concessionario ufficiale, oppure online tramite il sito Suzuki col sistema Smart Buy Versando un acconto di 500 euro con PayPal, il cliente può prenotare la moto e poi recarsi successivamente in concessionaria per la firma del contratto. Fino al 10 aprile, inoltre, è possibile aderire al finanziamento Way2Ride: la GSX-S1000 EVO può essere acquistata con anticipo di 5.030 euro e 36 rate da 99 euro al mese (TAN 7,10%; TAEG max 8,94%). Dopo il primo periodo di rimborso rateale decidi se restituirla, cambiarla o tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione o rateizzando la maxirata finale di 6.105,30. euro,

Pubblicato da Michele Perrino, 19/03/2025