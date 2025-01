Suzuki e-Address: il primo scooter elettrico di Suzuki debutta in India

Al Bharat Mobility Global Expo 2025, tenutosi dal 17 al 22 gennaio a Nuova Delhi, Suzuki ha presentato il suo primo scooter elettrico. Si tratta del Suzuki e-Address, un modello che segna inevitabilmente un passo importante nella strategia della Casa di Hamamatsu verso la neutralità carbonica e la mobilità sostenibile.

Produzione e-Address e strategia Suzuki per la mobilità elettrica

Prodotto da Suzuki Motorcycle India Private Limited, il nuovo e-Address inaugura l’ingresso del marchio nel segmento BEV. Categoria dove, entro il 2030, Suzuki prevede il lancio di diversi modelli, affiancando questa evoluzione a soluzioni innovative come e-fuel, motori a idrogeno e biocarburanti. L'obiettivo è offrire tecnologie avanzate che soddisfino le esigenze di una mobilità più ecologica.

Suzuki e-Address - Ricarica

Suzuki e-Address: design contemporaneo e guida confortevole

Il design elegante e funzionale del Suzuki e-Address combina praticità e prestazioni. I fari a LED, la luce di posizione centrale e gli indicatori di direzione posizionati accanto al logo Suzuki donano al veicolo un aspetto futuristico ed elegante, perfetto per una nuova generazione di scooter elettrici. Il motore elettrico assicura un’accelerazione fluida e silenziosa (con Drive Mode Selector, con 3 modalità di guida), mentre il telaio leggero e rigido garantisce una guida agile e confortevole. La batteria al litio-ferro-fosfato, oltre a ottimizzare lo spazio di stivaggio sotto la sella, permette una maggiore efficienza energetica.

Suzuki e-Address - Strumentazione

Suzuki e-Address: frenata rigenerativa e vano da 17 litri

Il nuovo Suzuki e-Address è dotato di frenata rigenerativa, che converte l’energia cinetica in elettricità durante la decelerazione, e di una modalità di retromarcia, utile negli spazi di parcheggio più stretti. Il vano sottosella da 17 litri offre spazio extra per riporre oggetti, mentre il sistema keyless e il display TFT LCD a colori con connettività per smartphone migliorano l’esperienza di guida. Il caricatore portatile integrato dispone di un sistema di sicurezza per evitare il sovraccarico della batteria.

Suzuki e-Address - Profilo

Suzuki e-Address: quando arriva sui mercati internazionali

La produzione inizierà a marzo 2025, con le vendite che partiranno da aprile in India, seguite dall’esportazione verso altri mercati internazionali. Dunque, con e-Address, Suzuki entra ufficialmente nel mercato degli scooter elettrici, offrendo una soluzione all’avanguardia per la mobilità urbana sostenibile.

Pubblicato da Francesco Irace, 29/01/2025