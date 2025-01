Giro d'Italia 2025: cambio di rotta, è Suzuki la moto ufficiale

Suzuki sarà ufficialmente la moto del circuito del Giro d'Italia 2025. Il marchio giapponese ed RCS Sports Events hanno trovato un accordo che va ben oltre il Giro (in programma dal 9 maggio all'1 giugno), che coinvolgerà tutte le importanti manifestazioni di respiro internazionale targate RCS Sports & Events: ovvero Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Sanremo Women, Giro D’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro D’Italia Women, Gran Piemonte e Il Lombardia.

Suzuki moto del Giro d'Italia: tutti i dettagli durante la conferenza stampa all'MBE 2025

Dunque, dopo diversi anni che hanno visto protagonista il marchio Yamaha, soprattutto con le Niken, al fianco del Giro d'Italia, RCS Sport ha scelto Suzuki riconoscendogli una grande affinità con il mondo del pedale e il suo fattivo impegno a favore di una mobilità sostenibile, in cui la bicicletta è protagonista con un grande rispetto tra tutti gli utenti della strada.

Ulteriori dettagli – fa sapere Suzuki – saranno svelati domani venerdì 24 gennaio, durante la conferenza stampa del MotorBikeExpo, la kermesse che per tradizione apre la stagione italiana delle moto e che animerà l’area di VeronaFiere fino a domenica 26 gennaio (qui tutto ciò che c'è da sapere).

Suzuki V-Strom Day 2024

Era destino? Quella strana coincidenza...

Probabilmente che le strade di Suzuki e del Giro d’Italia dovessero incontrarsi era forse scritto nel destino. Perché coincidenza vuole che nel 1909, mentre ad Hamamatsu Michio Suzuki fondava la Suzuki Loom Works, dedicandosi alla costruzione di telai per laboratori tessili, la prima edizione del Giro d’Italia prendeva il via come competizione ciclistica organizzata dalla Gazzetta dello Sport.

Due storie nate dunque nello stesso anno e accomunate da una continua spinta verso l’innovazione e il progresso. Inoltre, non bisogna poi dimenticare come Suzuki sia per tradizione legata al mondo delle biciclette. La Casa giapponese ha infatti debuttato nel settore dei trasporti proprio come costruttore di una bicicletta motorizzata, la Power Free del 1952. Da allora non ha mai smesso di credere in una mobilità attenta all’ambiente, sinonimo di libertà e fonte di intense emozioni, proprio come il Giro d’Italia.

La bici secondo Suzuki

''Suzuki si adopera da tempo anche per diffondere la consapevolezza di quanto sia salutare usare bicicletta per i brevi spostamenti quotidiani e nel tempo libero. Per Suzuki i ciclisti sono l’emblema di come l’impegno nel migliorare i propri limiti consenta di raggiungere ogni traguardo. La costanza negli allenamenti e lo spirito indomito mostrato da chi pratica lo sport del pedale rispecchia la tenacia e la volontà con cui i tecnici di Hamamatsu affrontano le loro sfide tecnologiche, determinati a sviluppare prodotti sempre più efficienti e piacevoli da utilizzare''.

