Motor Bike Expo 2025: tutto quel che c'è da sapere sulla fiera delle moto di Verona

Si scaldano i motori in vista della edizione 2025 del Motor Bike Expo in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Qui troverete tutto quello che serve sapere su orari, biglietti e planimetria, ma anche padiglioni e aziende presenti alla Fiera di Verona.

L'MBE 2025, come anticipato, aprirà le porte venerdì 24 gennaio alle ore 9 alle ore 19, fascia oraria che riguarderà anche le giornate di sabato e domenica. I biglietti possono essere acquistati online oppure fisicamente presso la Fiera: il prezzo per il ticket è di 24,00 euro, mentre il ridotto (riservato a ragazzi 14/17 anni, militari, over 65, disabili, gruppi oltre 30 persone e tesserati Hog, FMI, Vespa Club d'Italia) sarà proposto a 16 euro.

MBE 2025

L'area del Motor Bike Expo 2025 – qui di seguito la planimetria – è composta da 8 padiglioni e 4 aree esterne (rispettivamente 1 e 2 in più rispetto allo scorso anno) A, B, C e D. I padiglioni 1 e 2 sono destinati alle moto custom. Nel 4 sarà possibile scoprire in anteprima esemplari unici, accessori, abbigliamento. Il padiglione 6 sarà invece riservato ai marchi premium con le ultime novità di prodotto, mentre nel 7 ci sarà spazio per abbigliamento e accessori. Il 9 sarà diviso in corner riservati agli appazzionati dell'adventouring, del fuoristrada, del mondo sportivo ''young timer'' e con un'area chiamata ''Distretto Ruote Piccole'' dedicata a scooter e ciclomotori. Gli amanti della pista invece sentiranno il richiamo al padiglione 11, mentre al 12 troveremo proposte del mondo dell'elettrico e anche elaborazioni uniche.

Planimetria MBE 2025

Tante le aziende presenti a Verona. Moto Morini, dal canto suo ha già annunciato che porterà allo stand 6 l'intera gamma aggiornata, con i riflettori puntati su Seiemmezzo, Calibro, X-Cape 700 e X-Cape 1200, senza tralasciare le 3 1/2 Sport e 450 Alltrhike. Kawasaki porterà a Verona tutte le ultime novità, tra cui spicca la nuovissima Z900. Ducati punterà sul mondo “Land of Joy” di Ducati Scrambler, con tutti i modelli della gamma 2025: Icon, Icon Dark, Full Throttle, Nightshift; e svelerà l'edizione speciale realizzata per celebrare il primo decennio della Scrambler, la “Scrambler Ducati 10 Anniversary Rizoma Edition”.

MBE 2025 - Ducati

Ampio stand anche per Yamaha, che a Verona esibirà l'intera gamma moto 2025, con un focus sulla recente tecnologia del cambio automatizzato Y-AMT. Royal Enfield invece lancerà un contest in collaborazione con MBE e premierà il miglior progetto con una Shotgun 650cc Plasma Blue. QJ Motor allestirà un ampio stand con le novità 2025, dalla SRK800 fino alla SRT600SX. F.B Mondial punterà soprattutto sulla MUD 452, mentre Kove accenderà i riflettori principalmente sui modelli Rally della gamma. Triumph, invece, esibirà i nuovi modelli in edizione limitata, la Bobber TFC e la Rocket 3 Evel Knievel. BMW raddoppierà lo spazio espositivo delle precedente edizione e punterà sulle nuove R 12 S, R 18 e sulle nuove Adventure GS.

MBE 2025 - BMW

Non poteva mancare all'MBE 2025 il marchio Indian, che ha annunciato una conferenza stampa durante la quale presenterà le novità della gamma 2025. Il marchio KL proporrà invece una concept bike e il nuovo scooter Nexy. Infine, un nuovo ed inedito progetto verrà alla luce a Motor Bike Expo. È quello del marchio internazionale DIEM Motorcycles che nasce da tre designer uniti dall’ambizione di trasformare l’industria delle moto elettriche. Non mancherà all'appello il marchio SYM, che porterà all'MBE 2025 i suoi cavalli di battaglia della gamma di scooter SYM, compreso l'ADX TG 400.

Come di consueto, noi di Motorbox vi racconteremo le maggiori novità della Fiera in video: restate collegati!

MBE 2025 - Teaser DIEM

Pubblicato da Francesco Irace, 17/01/2025