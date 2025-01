Honda Transalp 750 2025, prova: pregi, difetti, data di arrivo e scheda tecnica

Dopo avervi raccontato come cambia Honda Transalp 750 2025 da EICMA, eccomi a dirvi tutto su come va su strada dopo la prova, quali sono i pregi e i difetti, ma anche data di arrivo e scheda tecnica (ci sarà ancora da attendere, invece, per il prezzo). Scopriamo tutto dell'enduro stradale di Tokio.

Honda Transalp: la prima versione

Transalp non ha bisogno di presentazioni. L'enduro stradale di Honda ha la mia età – è nata nel 1986 – e da allora si sono succedute tante versioni fino all'ultima, la 750, tornata nel 2023. Un successo, tanto che nel 2024 Transalp è stata la quinta moto più venduta in Italia, la seconda Honda dietro all'Africa Twin. Proprio la maxi enduro best seller, però, dovrebbe guardarsi le spalle dalla piccola 750, perché questa ha diverse armi dalla sua... Vi racconto allora come cambia il model year 2025 e come va su strada.

Le novità della nuova Transalp 750 2025 ve le abbiamo raccontate precedentemente quindi qui mi limito a fare un breve riassunto:

Nuovo frontale con fari più potenti

Nuovi TFT da 5'' e blocchetto retroilluminato

Nuova mappa User – la seconda – personalizzabile

Nuovi parametri elettronici per una migliore gestione dell'erogazione

Nuove sospensioni dall'assetto più sostenuto

Nuova gamma di accessori

Honda Transalp 750 2025: design e finiture

La nuova Transalp 2025 è più aggressiva per merito del faro sdoppiato: un look più personale, moderno e sportivo per l'enduro stradale di Honda, ma anche un fascio di luce più potente (a detta della Casa di Tokio). Ottime le finiture e il touch & feel.

Honda Transalp 750 2025 su strada

Honda Transalp 750 2025: posizione di guida

La seduta della Transalp 750, confermata a quota 850 mm, la rende fruibile non proprio da tutti gli utenti ma, complice la sciancratura al cavallo e il peso di 210 kg col pieno, non ci si sente sui trampoli come può succedere su questo genere di moto (io sono alto 180 cm).

Honda Transalp 750 2025: display ed elettronica

La Honda Transalp 750 2025, come la NC750X 2025 provata in concomitanza, beneficia del nuovo blocchetto retroilluminato e del display TFT da 5''. Un bel balzo quantico per facilità, intuitività e chiarezza, a tutto vantaggio dell'esperienza dell'utente. Bene anche la seconda mappa User, che permette cosi al pilota di configurare – per esempio – una mappa da strada e una da offroad personalizzate.

Honda Transalp 750 2025: la guida su strada e in fuoristrada

Honda Transalp 750 2025: in curva

Ma la... specialità della casa per Honda Transalp 750 2025 è la guida. La grande sorpresa è la ruota da 21'', capace di una discesa in piega rotonda ed equilibrata, ma anche sincera e stabile. Così, in poche curve, ci si ritrova a piegare come a bordo di una naked, più che di un'enduro stradale. Bella, super divertente da guidare, decisamente equilibrata, composta tra anteriore e posteriore. E in fuoristrada? Solo pochi km, abbastanza per ricordarsi che quel motore spinge tanto e sa far divertire, mentre grazie a dimensioni e peso non eccessivi, ci si può togliere soddisfazioni che con le maxi adventure sono riservate a pochi esperti.

Honda Transalp 750 2025 in fuoristrada

Honda Transalp 750 2025: comfort

L'assetto più sostenuto di Transalp 750 2025, in primis a carico del mono, ma anche della forcella, garantisce un composto – piacevole – trasferimento di carico per merito di un impianto frenante prestante, mentre dietro la sospensione sembra sempre sul pezzo, anche nelle accelerazioni più decise. I 200 e 190 mm di escursione sanno filtrare bene le asperità e gli avvallamenti, garantendo un comfort di tutto rispetto, a prova di... strada italiana media.

Honda Transalp 750: motore e prestazioni

Punto di riferimento della Transalp 750 e bench mark della categoria resta il motore bicilindrico parallelo da 755 cc corsa corta: i suoi 92 CV a 9.500 giri/min e 75 Nm a 7.250 giri/min, complice il peso di 210 kg, la rendono infatti estremamente vivace e divertente. Il rapporto peso-potenza, infatti, è lo stesso della cugina Africa Twin... L'erogazione aggiornata non soffre di on/off e rende gustosa la Transalp, mentre il cambio quickshifter – optional – addirittura esaltante.



Pregi

Motre dalle ottime prestazioni

Guida facile e coinvolgente soprattutto su strada

Elettronica facile e intuitiva



Difetti

Migliorabile la protezione del plexi di serie

Il catalogo accessori che Honda ha pensato per Transalp 750 2025 si arricchisce. Nuove borse morbide, un sistema di allarme ma soprattutto una nuova sella comfort più alta e imbottita (accessorio quasi obbligatorio per chi ama viaggiare, sebbene mi sia trovato a mio agio anche con la standard).

Honda Transalp 750 2025: allestimenti e versioni

Honda Transalp 750 2025 si presenta con 5 pack, per accontentare un po' tutti i clienti:

Rally Pack

Adventure Pack

Comfort Pack

Urban Pack

Touring Pack

Anche Honda Transalp 750 2025 è attesa nelle concessionarie, come NC750X, tra la metà e la di febbraio. Prezzi ancora ignoti ma, in prossimità della commercializzazione, saranno svelati (e noi vi avviseremo). Probabile che non si discostino molto da quelli della Transalp 2024, ora a partire da 10.690 euro. Per maggiori info potete visitare il sito di Honda.

VEDI ANCHE

Motore bicilindrico parallelo frontemarcia 8 valvole Unicam Euro 5+

Cilindrata 755 cc

Potenza 92 CV a 9.500 giri/min

Coppia 75 Nm a 7.250 giri/min

Peso col pieno 210 kg

Prezzo n.d.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/01/2025