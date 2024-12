Honda NT1100: colpo di scena, arriva negli USA ma in versione "speciale"

Vi abbiamo recentemente raccontato com'è fatta e come va su strada la nuova Honda NT1100, sport tourer rinnovata per il 2025 con diverse interessanti novità estetiche e tecniche (qui la nostra prova completa). Ma nel frattempo, dagli Stati Uniti, arriva una curiosa notizia che riguarda proprio la NT. A partire da maggio 2025 infatti arriverà in America, ma non per tutti – per il momento non sembra essere importata negli USA – bensì per il corpo della polizia statunitense (in sostituzione della ST1300).

Honda NT1100 Police - Tre quarti anteriore

VERSIONE SPECIALE Dunque, una speciale NT1100 è stata allestita per la Police americana senza particolari stravolgimenti rispetto al modello di serie. Tra le particolarità, rispetto alla NT1100 di serie, si contano accessori quali la batteria agli ioni di litio Skyrich HJ13L, le borse laterali speciali con protezioni, le vistose barre paramotore e la cassetta – presumibilmente con kit pronto soccorso – posizionata sulla sella passeggero. La moto così come appare nelle foto sembra ancora ''acerba'' e mancherebbero altri parti speciali come lampeggianti e sistema radio.

Honda NT1100 Police - Profilo

CAMBIO MANUALE Da quanto traspare dalle foto circolate, la NT1100 in questione sembrerebbe essere quella standard, dunque senza sospensioni semiattive e senza cambio a doppia frizione DCT. E dalle indiscrezioni circolate in rete, pare sarà realizzata nella sola tinta bianca e venduta da Honda alla polizia ad un prezzo di 14.499 dollari, l'equivalente di circa 13.700 euro.