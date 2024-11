Honda a EICMA 2024 porta un nuovo motore tre cilindri a V con compressore elettrico

Non solo concept elettrici, vedi Honda EV Fun ed EV Urban, ma a EICMA 2024 Honda porta anche un concept innovativo che anticipa un po' i piani futuri del Brand.

Honda Ice Concept - Motore tre cilindri a V di 75°

TRE CILINDRI A V Si tratta di un motore V3 di 75° raffreddato a liquido dotato di compressore elettrico, destinato ad equipaggiare moto di cilindrata medio-alta ma conservando dimensioni estremamente compatte, sia in senso longitudinale che trasversale. Applicato per la prima volta su un motore motociclistico, il compressore elettrico è in grado di controllare la pressione dell’aria in aspirazione indipendentemente dal regime del motore, per tradursi in una erogazione di coppia elevata fin da basso numero di giri.

Inoltre, il compressore elettrico lascia ai progettisti un notevole grado di libertà nella scelta del posizionamento di tutte le componenti presenti nel limitato spazio di una moto, permettendo di risparmiare spazio utile ad una efficace centralizzazione delle masse. Inoltre, in questa configurazione non necessita di un intercooler.

SU QUALI MODELLI? Non si tratta tuttavia di una novità assoluta, perché la progenitrice di questo progetto è la mitica NS400R a 2T della metà degli anni '80. Oggi, a distanza di 40 anni, con una tecnologia che ha fatto ovviamente passi da gigante, Honda ripropone un progetto dal potenziale enorme del quale sarà interessante comprendere (chissà tra quanto) quali modelli già esistenti o nuovi interesserà della gamma. Ma è plausibile aspettarsi che un tre cilindri di cilindrata medio-alta (800-900 cc?) possa equipaggiare una naked adrenalinica e una supersportiva. Magari anche una crossover, perché no. Resta il fatto che quel layout, con telaio a traliccio e forcellone monobraccio farà sognare già molti motociclisti...