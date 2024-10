Honda CMX1100 Rebel 2025, la custom giapponese cresce in comfort e potenza

Oltre alla piccola CMX500 Rebel (qui il nostro articolo), Honda presenta in vista di Eicma 2024 anche la sorella maggiore CMX1100 Rebel 2025, che ora accoglie in gamma (affiancandola alle Standard e Touring) la nuova versione in stile ''street custom'', DCT S.E. Ma andiamo con ordine, dicendo innanzitutto che per tutte si registra un importante aggiornamento in termini di comfort in sella.

Honda CMX1100 Rebel 2025

NUOVA POSIZIONE DI GUIDA Gli ingegneri Honda hanno infatti lavorato sulla posizione di guida, resa più rilassata e naturale. Il manubrio è stato infatti avvicinato al pilota di 28 mm e alzato di 12 mm, mentre le pedane sono state spostate in avanti di 50 mm. La sella è stata rimodellata con una nuova schiuma di uretano, ha subito un inspessimento di 10 mm e un leggero allargamento portando la sua altezza da terra a 710 mm.

MAGGIORE POTENZA Si aggiorna anche il motore bicilindrico parallelo da 1.084 cc, che ha ricevuto una nuova messa a punto (e l'omologazione Euro5+) e oggi è in grado di sviluppare 88,4 CV a 7.250 giri/min (+1,4 CV a +250 giri/min) con un valore di coppia massima di 98 Nm a 4.750 giri/min. Confermato il comando del gas Throttle By Wire, ma oltre ai 3 Riding Mode predefiniti ci sono ora 2 modalità User (una in più rispetto al passato) che permette un ulteriore grado personalizzazione dei parametri di guida. Non cambia invece il pacchetto elettronico che prevede il controllo di trazione HSTC su 3 livelli, con antiwheelie integrato e Cruise Control.

Honda CMX1100 Rebel 2025 Touring

CAMBIO DCT E CICLISTICA Anche il cambio a doppia frizione DCT effettua un piccolo upgrade per risultare più fluido alle basse velocità, mentre la strumentazione TFT a colori da 5” dispone di connettività per smartphone Honda RoadSync, e presa di ricarica USB-C (oggi riposizionata). Non cambia la ciclistica della CMX1100 Rebel, che prevede una forcella a cartuccia da 43 mm, ammortizzatori con serbatoio separato (''piggyback'') e pinza freno anteriore a quattro pistoncini ad attacco radiale.

Honda CMX1100 Rebel 2025 - Street Custom

VERSIONE DCT S.E. Come anticipato in apertura, debutta il modello DCT S.E.. Che si distingue per una serie di elementi estetici che ne esaltano il look ''urban''. Gli specchietti retrovisori sono montati alle estremità del manubrio e sono realizzati in alluminio con proprietà antiriflesso. E ci sono carenatura del faro in tinta, soffietti copristeli e cover forcella e il parafango anteriore accorciato dal look sportivo. Completano il quadro la sella rifinita con un’impuntura a trama di diamante e la griglia del radiatore anodizzata.

Pubblicato da Francesco Irace, 23/10/2024