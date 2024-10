Honda SH, 40 anni e non sentirli: la storia dello scooter più venduto in Italia

Non un semplice modello, ma una vera e propria icona mondiale nel segmento degli scooter. Honda SH celebra nel 2024 ben 40 anni di storia e di successi in Italia e lo fa con un evento ad Atessa, dove è situato lo stabilimento di Honda Italia Industriale, che ha visto la partecipazione di Associati, Top Management di Honda Giappone e Honda Europa, rappresentanti dell’R&D e delle vendite, Honda Vietnam e fornitori.

NEL 1984 IL DEBUTTO Dal suo debutto nel 1984 l'Honda SH ha conquistato il cuore di milioni di clienti. Caratterizzato da un design elegante, da affidabilità e prestazioni elevate, è diventato un simbolo della mobilità urbana e ormai da anni mantiene la sua posizione di leader nel mercato di riferimento. Il primo modello era un 50cc pensato per i giovani e veniva prodotto prima in Belgio, poi in Spagna. Nel 1996 arrivò la seconda generazione (con la produzione che si spostò in Italia) con le versioni da 50 e 100cc e con importanti upgrade in termini di comfort (sella più ampia e un vano sottosella più capiente).

Honda SH - 40 anni - Cerimonia

NEL 2001 LA SVOLTA Il 2001 segna l'anno più importante per la famiglia SH, perché arrivano le versioni SH125 e SH150, che alzano notevolmente l'asticella con consumi record (30 km/l), sistema di frenata combinata e prestazioni esaltanti. A seguire arriva un restyling che introduce l'iniezione elettronica che abbassa ulteriormente i consumi. Nel 2007 fa il suo debutto anche la versione SH300 che porta le performance su un livello mai visto prima e dà vita a un rinnovamento generale che interessa telaio e pneumatici radiali. Nel 2009 arriva il momento della quinta generazione con un design rivisto (più snello e slanciato), con il doppio freno a disco anteriore e con il bauletto posteriore.

LA RIVOLUZIONE La sesta generazione, presentata nel 2012, rappresenta una vera rivoluzione. Gli SH125i e SH150i oltre a un design completamente rivisto, introducono un nuovo motore, un telaio che permette di ampliare lo spazio del vano sottosella e l'introduzione del sistema di frenata ABS e del sistema start&stop. Nel 2015, la terza generazione dell'SH300i, invece, introduce luci a LED e un motore Euro 4. Oggi la famiglia SH soddisfa i requisiti della normativa Euro 5+, obbligatoria a partire dal 2024 per tutte le nuove omologazioni e dal 2025 per tutte le nuove immatricolazioni. Riceve nuove colorazioni e diversi aggiornamenti tecnici. In primo piano l’SH Vetro (nato in collaborazione tra Giappone e Italia), con carene semitrasparenti, che grazie a un processo di verniciatura in meno consente di ridurre le emissioni di CO2.

ATESSA Lo stabilimento della Honda Italia di Atessa, unico sito manifatturiero due ruote Honda in Europa, occupa oggi oltre 1.000 Associati e produce 8 modelli: gli SH 125, 150 e 350; il Forza 125, 250 e 350; l’ADV 350 la CB 125R. Per l’attuale anno fiscale (aprile 2024 – marzo 2025) il piano di produzione supererà le 141.000 unità, i numeri più alti dal 2009. E circa un terzo della produzione è rappresentato dai modelli SH.

