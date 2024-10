Honda Forza 350 2025: il "piccolo" maxi-scooter ora è anche connesso

Dopo aver svelato il più grande della famiglia, il Forza 750, Honda presenta la versione 2025 del Forza 350, che si rinnova senza stravolgimenti con piccole ma importanti novità. A partire dalla strumentazione TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync per smartphone (compatibile con iOS e Android) gestibile attraverso il nuovo blocchetto di sinistra.

Non cambia il design, affidato a linee eleganti e aerodinamiche, impreziosite dal parabrezza regolabile elettricamente (180 mm di escursione) e dal gruppo ottico Full LED che esalta il carattere distintivo dello scooter. Nel vano portaoggetti anteriore si trova invece una pratica e comoda presa USB-C.

Nuovo Honda Forza 350 2025 - Nuovo display

CICLISTICA E MOTORE

Lo scheletro del nuovo Honda Forza 350 – prodotto nella fabbrica di Atessa – è sempre il telaio tubolare in acciaio, abbinato a una forcella tradizionale da 33 mm e a un doppio ammortizzatore posteriore. Il motore monocilindrico monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido di 330 cc Euro5+, abbinato al controllo di trazione HSTC, sviluppa una potenza massima di 29,2 CV e 31,5 Nm (per una velocità massima di 137 km/h).

Nuovo Honda Forza 350 2025 Bianco

I cerchi restano da 15'' all'anteriore, con pneumatico 120/70, e da 14'' al posteriore, con pneumatico 140/70, mentre l'impianto frenante dotato di ABS si avvale di un disco anteriore da 256 mm e di un disco posteriore da 240 mm. Non cambia l'altezza da terra dello scooter, con la sella posta a 780 mm, mentre il vano sottosella riceve l'illuminazione interna e può ospitare due caschi integrali, con la possibilità di suddividere l’area di carico per riporre, ad esempio, un casco e/o il completo antipioggia oppure una borsa anche di dimensioni abbondanti. Il peso dello scooter con il pieno di benzina è di 186 kg.

COLORI DISPONIBILI

La pratica Smart Key permette la gestione del commutatore di contatto, l'apertura e la chiusura dei vani (anteriore, sottosella e sportello rifornimento) e anche l'apertura dello Smart Top Box da 45 litri fornito di serie sulla versione Deluxe; con la Smart Key comodamente nella tasca del conducente è possibile aprire il bauletto agendo su un comodo tasto: lo Smart Top Box si chiude poi automaticamente quando il conducente avvia il motore o, viceversa, si allontana dal veicolo.

Nuovo Honda Forza 350 2025 Grigio

Per il 2025 il Forza 350 è disponibile in cinque colorazioni compresa l’inedita Special Edition con cuciture a contrasto e dettagli in rosso: Carnelian Red Metallic, Pearl Falcon Gray, Pearl Nightstar Black, Mat Pearl Cool White, Mat Cynos Gray Metallic con finiture in rosso.