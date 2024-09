Honda CB1000 Hornet: ancora non c'è ma già si parla della SP

Presentata lo scorso anno a EICMA, poi scomparsa dai riflettori per quasi un anno e ora pronta a tornare in veste definitiva, la Honda CB1000 Hornet è la nuova maxi naked della Casa dell'Ala. Ancora non sappiamo come sarà ma già arrivano altre novità: ci sarà una versione SP, più affilata e performante.

Honda CB1000 Hornet a EICMA

DI PIÙ Fa strano, con la CB1000 Hornet ancora da svelare, già sia tempo di parlare di una versione SP. Ma secondo quanto afferma Motorrad la maxi naked più affilata è cosa certa, stando ai documenti di omologazione in Germania. La CB1000 Hornet, col suo 4 cilindri accreditato di 152 CV, raggiungerà con la versione SP quota 157 CV. Non è chiaro quali saranno le differenze tra versione standard e quest'ultima, ma oltre al motore – magari uno scarico? – è possibile arrivino sospensioni e freni più pregiati: sulla supersportiva CBR1000RR-R la versione SP, infatti, monta sospensioni Öhlins e pinze Brembo al posto di Showa e Nissin.

MANCA POCO Dopo un anno dalla prima apparizione a EICMA la CB1000 Hornet si è fatta attendere tanto, ma ormai manca poco: conosceremo certamente la versione definitiva al Salone il prossimo novembre e, a quanto pare, la nuova naked model year 2025 sarà presente in doppia configurazione con questa versione SP. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2024