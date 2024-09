Nuovo Honda X-ADV 2025, ecco come cambia

Il SUV a due ruote, leader di mercato e ormai instant classic, Honda presenta il nuovo X-ADV 750 2025, più ricco nella dotazione e con uno stile ancora più moderno. Ecco tutti i dettagli.

A colpo d’occhio può sembrare invariato, ma andando più a cercare i dettagli si nota un restyling del frontale, caratterizzato da un doppio faro a LED che si distingue per la nuova firma luminosa delle luci DRL, che ora integrano gli indicatori di direzione. Anche il parabrezza è stato oggetto di importanti modifiche, sia nella forma, sia nel funzionamento. Ora è possibile regolarlo su 3 posizioni (precedentemente 5), ma con l’utilizzo di una mano sola invece che entrambe. L’escursione totale è di 139 mm con una differenza di inclinazione di 11° tra la posizione più alta e verticale e quella più bassa e aerodinamica.

A TUTELA DELL’AMBIENTE Look aggressivo da vero cattivo, ma cuore grande da super eroe, il nuovo X-ADV ha infatti la missione di salvare il pianeta. Ok, magari così è troppo Marvel, ma è senz’altro piacevole saper che molte delle plastiche del nuovo maxi scooter di Honda sono plastiche riciclate. Un esempio? Dai paraurti riciclati da automobili Honda utilizzati per realizzare il fondo e il vano del sottosella, agli scarti delle lavorazioni del propilene per pannelli interni di colore nero, fino alla plastica da biomassa ''DURABIO” usata per carene e parabrezza.

NUOVA ERGONOMIA Sempre per i pro del “trova le differenze” si nota come la parte centrale sia differente rispetto all’ultima generazione dello scooter crossover. Infatti Honda ha progettato una nuova sella più confortevole – grazie a 1 cm di schiuma in più – ma anche più snella al cavallo per facilitare il raggiungimento del suolo nonostante l’altezza a 820 mm da terra. Altra novità dal punto di vista ergonomico è il nuovo manubrio, ora largo 940 mm.

La dotazione tecnologica sugli scooter sta assumendo con il tempo un’importanza sempre maggiore e il nuovo X-ADV va ad arricchire la sua offerta di serie proprio per andare incontro a questo trend. Ora il cruise control è di serie, aiuto utile per chi lo scooter lo usa anche per viaggi e trasferimenti e non solo in città, e la strumentazione è stata rivista nel design. Rimane la connettività con il sistema Honda Road Sync, gestito tramite il nuovo blocchetto comandi di sinistra retroilluminato.

PRATICITÀ Ovviamente non poteva mancare l’analisi sulla praticità, sul nuovo X-ADV non cambia la capacità di carico del vano sottosella – 22 litri, o un casco adventure più piccoli oggetti – ma, dichiara Honda, il posizionamento differente dell’ammortizzatore che sostiene la sella, migliora l’accesso al vano rispetto al precedente modello. Confermata la presa USB all’interno del vano così come il pratico porta oggetti nella parte anteriore dello scooter.

VEDI ANCHE

ACCESSORI Praticità che può essere esaltata mettendo mano al portafogli e facendosi ingolosire dalla ricca gamma di accessori, che sono disponibili sia in pacchetti legati alle destinazioni d’uso, sia singolarmente:

Adventure Pack: un pacchetto pensato per esaltare il lato estetico e l’animo fuoristradistico dell’X-ADV con fari antinebbia, tubolari paracarene, estensione paramani nere e pedane offroad pilota.

Comfort Pack: accessori dedicati a migliorare la versatilità e il comfort dell’X-ADV. Include la sella comfort (dotata di un’imbottitura maggiorata), scompartimento portaoggetti, deflettori per le gambe e manopole riscaldabili per le giornate più fredde.

Style Pack: accessori dedicati alla personalizzazione estetica con parti in alluminio e in acciaio inossidabile come le placche per le pedane poggiapiedi, la leva del freno di stazionamento e la sua cover, la piastra del supporto manubrio e le cover laterali del tunnel centrale.

Travel Pack: pacchetto di accessori che aumenta la capacità di carico dell’X-ADV per portare con te quello di cui hai bisogno durante i lunghi viaggi. Comprende un set completo di valige laterali (destra da 26L, sinistra da 33L) con cover in alluminio e borse interne su misura.

Urban Pack: pacchetto che rende X-ADV il veicolo da commuting per eccellenza grazie a: Smart Top Box da 50L con una pratica borsa interna inclusa, la cover esterna in alluminio, il poggiaschiena e un comodissimo portaoggetti a scompartimenti per il vano sottosella.

Squadra che vince non si cambia, tutt’al più si migliora. Così ha fatto il colosso nipponico, confermando in gran parte la base tecnica di X-ADV e migliorando solo dove strettamente necessario. Il motore bicilindrico, ora omologato Euro5+ grazie ad un nuovo catalizzatore, eroga 58,6 CV a 6.750 giri/min, con una coppia massima di 69 Nm a 4.750 giri/min, alimentato dal comando gas elettronico e accoppiato all’immancabile trasmissione DCT. Proprio quest’ultima è stata aggiornata per gestire al meglio lo stacco frizione in partenza, con l’obiettivo di garantire maggior fluidità, proprio come effettuato sulla Africa Twin 2024.

RIMANE COSÌ Discorso analogo per la ciclistica, invariata rispetto al precedente modello. Confermato il telaio tubolare in acciaio a diamante che non varia nemmeno nelle geometrie, ad esso sono abbinate sospensioni a lunga escursione (153,5 mm anteriore e 150 mm posteriore). La forcella a steli rovesciati da 41 mm è regolabile nel precarico molla e in estensione, l'ammortizzatore con leveraggio progressivo Pro‑Link è regolabile nel precarico della molla ed è fissato al forcellone in alluminio a bracci differenziati composto da una sezione trasversale cava e da bracci con sezione a U. Le ruote sono da 17” all’anteriore e da 15” al posteriore. Sui cerchi in alluminio a raggi tangenziali (in acciaio inossidabile) sono montati pneumatici di larga sezione (120/70‑17 ant. e 160/60-17 post.) con intagli on/off che permettono di affrontare con disinvoltura anche gli sterrati. Le valvole per l’aria sono a L per facilitare le operazioni di controllo della pressione. I dischi flottanti anteriori da 296 mm sono morsi da pinze Nissin radiali a 4 pistoncini, mentre sul disco posteriore da 240 mm agisce una pinza a pistoncino singolo. Il peso con il pieno è di 237 kg.

Honda X-ADV 750 2025 sarà disponibile, anche in versione depotenziata a 35 kW per la guida con patente A2, in quattro nuove colorazioni: Graphite Black, Pearl Glare White, Matte Deep Mud Gray e Matte Gold Finch Yellow (Special Edition). Ancora non si sa nulla sulla data d’arrivo in commercio e il prezzo, probabilmente dopo EICMA potremo darvi indicazioni più precise.