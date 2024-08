Honda CBR400RR? Un'altra piccola 4 cilindri è attesa al varco

Dopo Kawasaki, Kove e QJ Motor anche Honda potrebbe dire la sua per riportare in vita il segmento delle piccole sportive 4 cilindri

In occasione del lancio stampa della Kawasaki Ninja ZX-4RR l'avevo detto ''Le sportive a 4 cilindri sono tornate!''. In realtà non mi aspettavo che altre case si buttassero nella mischia per realizzare queste piccole moto pazzerelle. Sì perché in un mondo di bicilindrici paralleli costruire una moto con un motore da 400 cc a 4 cilindri è un po' una pazzia. A me la piccola verdina di Akashi è piaciuta tanto e da allora ne sono spuntate altre: la prossima, secondo indiscrezioni, sarebbe una Honda.

La Honda CBR250RR

PICCOLA TUTTO PEPE I ben informati colleghi di Young Machine, infatti, affermano che anche la Casa di Tokio si stia muovendo in direzione mini CBR, con un travaso di contenuti dalla CBR250RR venduta in Giappone: telaio a traliccio in acciaio, forcella a steli rovesciati, mono regolabile e pinze freno ad attacco radiale, come ci si aspetta da una vera sportiva. E che dire del motore? Beh, ovviamente un 4 cilindri da circa 400 cc per non meno di 60 CV (le rivali hanno potenze tra 70 e 80 CV circa).

A EICMA Per ora si tratta solo di ipotesi, nulla è stato confermato da Honda, ma finita l'estate il mondo moto si proietta verso EICMA, questo autunno. Se una CBR400RR è davvero in cantiere è del tutto probabile che faccia la sua comparsa al Salone, sorte che attende anche un'altra Honda, la CB1000 Hornet presentata lo scorso anno, in arrivo in versione definitiva.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/08/2024