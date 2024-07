Honda Africa Twin Adventure Roads Edition, versione speciale per i viaggiatori

Honda Africa Twin Adventure Roads Edition è la versione per chi viaggia in lungo e in largo con la maxi enduro: caratteristiche e prezzo

Honda Adventure Roads, il viaggio alla scoperta di territori mitici che la Casa di Tokio organizza ogni anno, nel 2024 ha portato alcuni fortunati appassionati a percorrere oltre 2.700 km in Marocco (nel 2020 vi avevo raccontato la tappa in Islanda). L'appuntamento speciale deve aver fatto venire voglia a Honda UK di mettere su una bella Africa Twin ad hoc, tutta accessoriata: ecco l'Africa Twin Adventure Roads Edition.

SPECIAL PER POCHI Tanto per cominciare devo dirvi che, purtroppo, la special edition è per ora una prerogativa dei soli appassionati del Regno Unito. L'Africa Twin con cerchio da 21'' è stato dotata per l'occasione di barre di protezione e barre motore, fendinebbia, protezioni per il radiatore dal catalogo accessori, strisce per ruote Adventure Roads e un logo Adventure Roads sul serbatoio, ma non manca anche una targa numerata.

Tra gli accessori dell'Africa Twin Adventure Roads Edition i tubolari

PREZZI L'Africa Twin Adventure Roads, tolte le sovrastrutture, di base è la ES, vale a dire quella con sospensioni elettroniche. In UK questa edizione speciale è disponibile all'equivalente di circa 18.695 euro in versione con cambio manuale e 20.124 euro per quella con DCT, un prezzo di oltre 3.400 euro più alto rispetto a quello dell'Africa manuale e di oltre 2.630 euro per la DCT (rispettivamente in vendita in Italia a 15.290 euro e 17.490 euro).

