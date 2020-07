AVVENTURA IN MOTO Ben 30 partecipanti per 11 giorni di viaggio, tra vulcani e ghiacci, a bordo di Honda Africa Twin. Tutto questo è Honda Adventure Roads, che nell'edizione 2021 si svolgerà in Islanda, dal 25 giugno al 5 luglio prossimi. Per partecipare serve essere possessori di una CRF1100L, naturalmente. Godetevi il video per capire di cosa stiamo parlando.

ISTRUZIONI PER L'USO Per partecipare è sufficiente essere possessori di una Honda Africa Twin (anche se le moto utilizzate sono a noleggio), avere un'esperienza di almeno 5 anni alla guida (alcuni passaggi pare siano impegnativi) e un'età compresa tra 25 e 70 anni. Basta iscriversi compilando il form che trovate cliccando qui entro il 31 gennaio 2021.

INFO E COSTI L'esperienza ha tutti gli ingredienti per risultare incredibile, sia per la location che per l'organizzazione: 11 giorni di viaggio (di cui 9 alla guida) al fianco di piloti HRC che daranno consigli e supporto in tutte le fasi di guida. Al seguito del gruppo anche un paramedico e 3 meccanici, per assicurare il perfetto svolgimento del tutto. Unico neo? Il prezzo, non alla portata di tutti. Sono richiesti infatti 5.000 euro, quasi tutto compreso. Esclusi dalla somma il costo del biglietto aereo e la cauzione di 1.500 euro per la moto: vale a dire che, se la rompete, una parte di questa somma (o la totalità, se va male) può essere trattenuta. Certo, sono un mucchio di soldi, ma se l'avventura è il vostro pane quotidiano, questa è la vostra occasione. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.hondaadventureroads.com