Honda Africa Twin 2025: ecco cosa c'è di nuovo

Squadra che vince non si cambia, o almeno si cerca di farlo il meno possibile, proprio quello che ha fatto Honda con le versioni 2025 di Africa Twin - anche con sospensioni semi attive - e Africa Twin Adventure Sports, che dallo scorso anno adotta sospensioni elettroniche ad escursione ridotta e ruota anteriore da 19'' per una maggior vocazione stradale. Per le maxi enduro non cambia la tecnica mentre arrivano nuove grafiche e colorazioni.

Africa Twin 2025 Gran Prix Red

Rimane confermata la line-up di Africa Twin con il 21'' davanti, con la versione ''Standard'' che sarà ancora caratterizzata dalle sopensioni meccaniche Showa, dal cambio tradizionale e dalla colorazione Gran Prix Red, aggiornata in piccoli dettagli dal punto di vista grafico; per chi vuole un pizzico di tecnologia in più c'è la SE, con sospensioni semi-attive e - volendo - il cambio a doppia frizione DCT. La novità è che ora anche la versione SE potrà essere scelta in colorazione rossa, la stessa della versione Standad, che affianca la rinnovate Matt Ballistic Black Metallic e Tricolour.

Il nuovo colore Grigio della Africa Twin Adventure Sports 2025

Anche per la variante giramondo - che ben ha figurato anche nella nostra comparativa dedicata a crossover e maxi enduro - solo conferme dal punto di vista tecnico, qui la novità è che al fianco della Tricolour (rinnovata) con forti richiami agli anni '90 arriva un'elegante nuova colorazione che gioca con le tinte di grigio, denominata Matt Iridium Gray Metallic, che sostituisce proprio la colorazione nero/oro della moto che abbiamo schierato in comparativa.

Al momento sul sito ufficiale del marchio non si notano variazioni sui prezzi di listino, che però si riferiscono ancora ai MY 2024. La versione Standard attacca a 15.290, servono 16.290 euro per acquistare una versione SE e 19.290 euro per le Adventure Sports, 1.200 euro in più se le si sceglie in configurazione DCT.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 31/07/2024