Honda NT1100 2025: è lei la prossima con E-Clutch?

Le prime moto con frizione automatica E-Clutch sono state le Honda CBR650R e CB650R 2024 (trovate qui la prova). Voci dal giappone suggeriscono che la prossima due ruote di Tokio in lizza per ricevere il congegno elettronico sia la NT1100...

PRO E CONTRO La touring di Honda, già disponibile col DCT, certamente ben si presta anche all'eventuale sistema della frizione automatica. Ma quali sarebbero i vantaggi rispetto al DCT? Rispetto al Dual Clutch Trasmission i vantaggi della frizione elettronica sono molteplici: meccanicamente è un sistema più semplice, più leggero – solo 2 kg di aggiunta invece che 10 – e anche meno ''invasivo'', perché leva della frizione e del cambio restano al loro posto e il pilota può decidere se lasciare che la frizione faccia tutto da sola o tornare alle... buone vecchie abitudini!

DCT VS E-CLUTCH Insomma, il sistema presenta alcuni vantaggi e in primis la NT1100 potrebbe così risparmiare un po' di peso: la versione standard fa registrare 238 kg col pieno, quella con E-Clutch sarebbe a quota 240, contro i 248 kg della DCT. Ma la NT1100 è una moto che ben si presta, in realtà, al cambio automatico, quindi è difficile immaginare la frizione automatica come la sostituta del cambio doppia frizione quanto, almeno all'inizio, come un'alternativa. L'unico aspetto davvero da considerare è che per Honda il DCT è ben più costoso e complesso...

TORNO PRESTO Insomma, se quanto riportato da Young Machine è vero potremmo vedere a EICMA una NT1100 E-Clutch. Non ci resta che attendere il mese di novembre: restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/09/2024