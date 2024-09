Honda Monkey Z125R Legacy Edition: tornano gli anni 80

Di Honda Monkey speciali ve ne abbiamo già mostrate diverse nel tempo, da quella anabolizzata col motore della CB350 fino alla replica dell'Africa Twin, ma oggi ne abbiamo pronta un'altra per voi. Si tratta della Z125R Legacy Edition, realizzata dal reparto ''speciale'' tailandese Cub House Honda.

PIÙ RICCA Rispetto alla Monkey tradizionale la Legacy Edition guadagna un sacco di stile in più per merito di una livrea rossa e gialla e di una serie di accessori extra. In primis arriva un cupolino, ma anche una sella blu e una tabella portanumero. L'altra grande novità è che, compreso nel prezzo, viene consegnato anche un casco speciale in pendant con la livrea della moto.

REGALATA Tecnicamente la Monkey Z125R Legacy Edition è tale e quale a quella di serie, col motore 125 cc raffreddato ad aria capace di 9,4 CV di potenza massima, le ruote da 12'' con gomme semi-tassellate e un peso di appena 108 kg col pieno. Il prezzo della Monkey in edizione speciale è di soli 113.000 THB, la moneta tailandese, equivalente a poco più di 2.980 euro, vale a dire qualcosa come 300 euro in più di quella di serie. Viene voglia di volare in Thailandia per prenderla!

