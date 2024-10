Nuova Honda NT1100: più tecnologica e più bella. Ecco come cambia

Honda NT1100 si rifà il look, aggiunge IMU, sospensioni semi attive Showa e un pizzico di coppia in più. I dettagli e le foto

Solo qualche giorno fa vi ho raccontato le novità in merito ad X-ADV, ma in casa Honda le novità continuano ad arrivare copiose e c’è da scommettere che non siano certo terminate. L’ultima in ordine di tempo è la NT1100 2025, scopriamo insieme quali sono le novità introdotte sulla crossover touring della Casa dell’Ala.

La NT1100 ha convinto per il suo comfort, per il piacere di guida e la versatilità, un po’ meno per il suo look, personalmente un po’ anonimo. La nuova NT1100 è stata dal chirurgo, ha fatto due punturine qui e lì e si presenta con un design decisamente più personale e riuscito. Il frontale ha ora linee un po’ più tese e un faro anteriore full LED completamente ridisegnato, sguardo più magnetico e frecce integrate. Ma non è tutto perché anche il parabrezza con il suo supporto è stato aggiornato, ora è regolabile facilmente in movimento con la sola mano sinistra e – stando a quanto dice Honda – è ancora più protettivo rispetto a quello equipaggiato sulla precedente generazione. Infine, la parte interiore del parafango anteriore è più estesa di 15 mm, per riparare meglio da schizzi e detriti.

CI CARICHI DI PIÙ Anche nella parte centrale della moto ci sono novità, come la sella ora più larga (senza variare nella distanza dal terreno che rimane a 820 mm), mentre le valige laterali di serie sono più capienti, da 32 a 36 litri grazie a nuovi coperchi, permettendo l’alloggiamento di un casco integrale ciascuna.

INTELLIGENTISSIMA La nuova NT1100 non solo è più bella ma anche più intelligente. Confermati i riding mode con i vari setting di aiuti alla guida, il Throttle by Wire e lo schermo touch con connettività Apple CarPlay e Android Auto, una delle novità più interessanti del model year 2025 è l’introduzione della piattaforma inerziale IMU, che consente all’elettronica interventi più precisi, la scissione dell’anti-impennata dal controllo di trazione e un funzionamento più puntuale del cambio DCT. Trasmissione a doppia frizione che rimane un caposaldo di Honda e che sulla crossover beneficia delle migliorie introdotte già sulle ultime generazioni di Africa Twin. Grazie ai dati raccolti dai sensori e inviati alla centralina e al calcolo della stima della pressione idraulica nella camera del pistone cha attua la frizione, la nuova NT1100 promette stacchi frizione più fluidi e una scelta ancora più intelligente del rapporto corretto, che sia in scalata – evitando di togliere una marcia a moto già inserita in curva – o tenerla in uscita di curva, per sfruttare tutta la coppia del motore. A tal proposito, vediamo com’è cambiato il bicilindrico.

La nuova NT1100 condivide gli stessi aggiornamenti al bicilindrico da 1.084 cc che abbiamo visto la scorsa stagione sulle nuove Africa Twin 2024, alla ricerca di maggiori prestazioni in termini di potenza e coppia ai medi regimi. A parità di cilindrata il nuovo motore – omologato Euro 5+ - è capace di 102 CV (75kW) a 7.500 giri/min e un picco di coppia di 112 Nm a 5.500 giri/min, per un incremento di 7 Nm, ma raggiunti 1.000 giri prima. Lo scarico è stato aggiornato per assecondare le modifiche apportate all’aspirazione e migliorare prestazioni ed efficienza del motore, oltre ad emettere un sound pieno che accompagna il classico “battito” del motore, secondo il costruttore. Un sensore di ossigeno addizionale, posizionato dopo il catalizzatore, restituisce letture sulle emissioni più precise. Inoltre, l’NT1100 riceve la diagnostica di bordo OBD-2 e raggiunge l’omologazione per le emissioni Euro5+. Oltre al cambio DCT rimane disponibile anche la versione con cambio tradizionale a 6 rapporti.

Confermata la struttura portante, un telaio a semi-doppia culla in acciaio, e l’impianto frenante - con doppi dischi anteriori da 310 mm sono accoppiati a pinze radiali a quattro pistoncini – dal punto di vista ciclistico la novità più importante è l’arrivo delle sospensioni a controllo elettronico Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment), che vanno ad affiancare le Showa meccaniche della versione con cambio tradizionale. Le sospensioni semi attive hanno 3 diversi setting idraulici e sono in grado di regolare lo smorzamento in appena 15 millisecondi. La loro efficacia è stata già ampiamente dimostrata nelle prove delle versioni standard e Adventure Sports di Africa Twin, qui l’escursione e le tarature sono ovviamente pensate per adattarsi al meglio al carattere della moto, con 150 mm utili su entrambi gli assi.

LE MISURE L’interasse misura 1.535 mm, l’inclinazione del cannotto di sterzo 26,5° e l’avancorsa 108 mm, con 175 mm di altezza da terra. Il peso con il pieno di benzina (serbatoio 20 litri) della NT1100 con cambio manuale è di 238 kg, 249 kg per la versione DCT Electronic Suspension.

La nuova Honda NT1100 2025 sarà disponibile con sospensioni elettroniche solo abbinata al cambio DCT con ampia possibilità di scelta tra le colorazioni tutte inedite (Mat Warm Ash Metallic, Gunmetal Black Metallic Pearl Hawkseye Blue), la versione con cambio tradizionale e sospensioni meccaniche, invece, potrà essere acquistata solamente nella colorazione Gunmetal Black Metallic. Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito al prezzo e alla data d’arrivo sul mercato ma è probabile un leggero aumento per la versione con cambio tradizionale per via della nuova tecnologia introdotta e un sensibile aumento rispetto all’attuale moto DCT per quella con sospensioni semi attive, vi terremo aggiornati a riguardo. Ovviamente non mancheranno gli accessori che vanno ad aumentare la dotazione già ricca di serie (manopole riscaldabili, borse, prese e parabrezza regolabile sono offerti di serie), tra questi vi segnalo il top box da 50 litri e le sedute comfort per pilota e passeggero.