Honda Forza 750 2025: più sportivo e GT, tutte le info e le foto

Honda rinnova in maniera massiccia il Forza 750, il maxi scooter GT promette di essere più tecnologico e più pratico. Ecco come...

Continuano ad arrivare copiose le novità in Honda, dopo X-ADV e NT1100 la Casa dell’Ala ha presentato oggi la rinnovata gamma Forza, con il Forza 750 2025 a spianare la strada ai fratelli minori (e meno aggiornati). Il maxi scooter sport gt ha un nuovo design, dotazione più ricca e omologazione Euro 5+. Scopriamolo in dettaglio.

Honda Forza 750 2025, il nuovo frontale con DRL e frecce integrate

Uno squalo sembra essersi impossessato del nuovo Forza 750, le nuove carenature conservano l’eleganza che da sempre contraddistingue il maxi sportivo di Honda, ora con un pizzico di sportività in più, grazie al frontale ancora più proteso verso l’anteriore e ai nuovi fari a LED con luci di direzione e DRL integrati. Invariata la parte posteriore, che personalmente trovo ben riuscita e dal sapore motociclistico.

PROTEGGE MEGLIO Secondo il costruttore il nuovo Forza 750 non solo è più bello ma anche più protettivo, infatti la nuova carenatura è stata studiata per tenere al riparo il guidatore come si confà ad un’ammiraglia da gran turismo. Anche il plexiglass è stato maggiorato e riprogettato: nel punto più largo è 480 mm, con un increento di superficie del 25% in estensione verticale (100 mm in più) e rimane regolabile elettricamente con inclinazione di 10°. Inoltre, per la produzione del parabrezza e delle carene viene impiegato il Durabio (un policarbonato derivato da biomassa), insieme all’utilizzo di plastiche e gomme riciclate per svariati pannelli della carrozzeria. Il comfort non sta solo nel riparo aerodinamico ma anche nello spazio in sella, Honda promette ampio spazio per le gambe grazie al nuovo profilo di carene e pedane poggia piedi, mentre la sella, sagomata, è a 790 mm di distanza dal suolo, una quota non certo proibitiva.

Honda Forza 750 2025, nel sottosella spazio per un casco integrale

GT sì, ma pur sempre scooter e dunque la praticità ha un aspetto fondamentale. Rispetto al precedente modello non cambia il volume del vano sottosella, confermato a 22 litri e in grado di ospitare un casco integrale, confermato anche il cassettino portaoggetti, mentre la porta USB-C è ora posizionata sul manubrio, soluzione decisamente più pratica. Finalmente arriva il Cruise Control, ora offerto di serie, prima non disponibile nemmeno come optional. Il sistema si attiva dal blocchetto di destra e le impostazioni si effettuano con i tasti ‘+/-’ e ‘res/set’ presenti sul blocchetto di sinistra.

Honda Forza 750 2025, nuvoo strumento TFT a colori con connettività

BELLO GRANDE In vena di grandi cambiamenti, Honda ha aggiornato anche il display, già valido sulla presenta generazione. Il nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici, che utilizza la tecnica dell’incollaggio ottico tra display e vetro per garantire un’ottima visibilità del cruscotto anche sotto la luce diretta del sole, ha la connettività con il sisitema Honda RoadSync e tre differenti layout grafici: ‘a barra’, ‘circolare’ e ‘semplice’. Completano la dotazione di serie l’immancabile Smart key e gli indicatori di direzione a disattivazione automatica, con funzione di lampeggio d’emergenza in caso di frenate particolarmente brusche.

Honda Forza 750 2025, aggiornato anche il DCT

A spingere i 236 kg con il pieno del nuovo Forza 750 ci pensa ancora una volta il motore bicilindrico parallelo a corsa lunga da 745 cc, forte di 58,6 CV a 6.750 giri/min e 69 Nm a 4.750 giri/min (disponibile anche a 35 kW). A comandare le operazioni c’è sempre l’acceleratore elettronico che consente 4 diversi riding mode (Rain, Standard, Sport e User) mentre a tenere a bada la verve del motore ci pensa il controllo di trazione, ora rivisto nel settaggio nella modalità di guida Rain.

NUOVO DCT Per il 2025 il Forza 750 riceve importanti aggiornamenti al DCT mirati a rendere le partenze da fermo più fluide, permettere una migliore gestione delle manovre a bassa velocità – sotto i 10 km/h – e facilitare manovre impegnative come le inversioni a U. Come già introdotto su Africa Twin 1100, X-ADV e NT1100, grazie al sistema di gestione aggiornato – invece di affidarsi unicamente ai dati ricavati dal sensore a monte dell’attuatore – la centralina aggiunge il calcolo della stima della pressione idraulica nella camera del pistone che attua la frizione, realizzando un'evoluzione più vicina alla sensibilità del pilota.

Honda Forza 750 2025, con gli accessori giusti il Forza è adatto anche ai viaggi

TUTTO CONFERMATO Confermata nella sua totalità la squadra telaio/sospensioni, con il telaio in tubi d’acciaio con struttura a diamante che collabora con sospensioni Showa, davanti forcella SFF-BP non regolabile, dietro monoammortizzatore regolabile nel precarico molla con leveraggio Pro-Link. Nuovo è invece il disegno dei cerchi in lega da 17 e 15 pollici, ora a tripla razza calzati da pneumatici 120/70 R17 e 160/60 R15.

MOTORE Tipo Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, distribuzione monoalbero, 8 valvole, 4 tempi, Euro5+ Cilindrata 745 cc Alesaggio e Corsa 77 mm x 80 mm Rapporto di compressione 10,7:1 Potenza massima 58,6 CV (43,1 kW) a 6.750 giri/min (35 kW/6.000 giri/min) Coppia massima 69 Nm a 4.750 giri/min (65 Nm/4.000 giri/min) Capacità olio motore 4 L Emissioni acustiche L-wot – 76,5 (dB) L-urban – 71,3 (dB) SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Carburazione Iniezione elettronica Honda PGM-FI Capacità del serbatoio 13,2 L Consumi 28,3 km/L IMPIANTO ELETTRICO Avviamento Elettrico Capacità batteria 12 V/11 Ah Capacità alternatore 510 W/5.000 giri/min TRASMISSIONE Frizione Doppia, multidisco in bagno d’olio Cambio Doppia frizione a sei rapporti DCT Trasmissione finale A catena con O-ring TELAIO Tipo Tubolare in acciaio con struttura a diamante CICLISTICA Dimensioni (LxLxA) 2.200 mm x 790 mm x 1.480 mm Interasse 1.580 mm Inclinazione cannotto di sterzo 27° Avancorsa 104 mm Altezza sella 790 mm Luce a terra 135 mm Peso con il pieno 236 kg SOSPENSIONI Anteriore Forcella a steli rovesciati da 41 mm, corsa 120 mm Posteriore Monoammortizzatore regolabile nel precarico, forcellone con leveraggio Pro-Link, escursione ruota120 mm RUOTE Anteriore Cerchi in lega leggera a razze ‘3 per 3’ Posteriore Cerchi in lega leggera a razze ‘3 per 3’ Cerchio ant. 17M/C x MT3,50 Cerchio post. 15M/C x MT4,50 Pneumatici 120/70-R17 M/C Pneumatici 160/60-R15 M/C FRENI ABS A 2 canali Anteriore Doppio disco da 310 mm con pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini Posteriore Disco singolo da 240 mm monopistoncino STRUMENTAZIONE ED ELETTRONICA Strumentazione Schermo TFT a colori da 5 pollici Sistema di sicurezza Smart Key Faro LED Luce posteriore LED