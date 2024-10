Honda Forza 125 2025, il piccolo maxi-scooter ora guadagna il display a colori

Insieme al Forza 750 e al Forza 350, anche il più piccolo della famiglia si rinnova per il 2025. Prodotto nello stabilimento di Atessa, il nuovo Honda Forza 125 si presenta innanzitutto con un rinnovato display TFT a colori da 5'' pollici che va a impreziosire la strumentazione dello scooter. È ora disponibile anche la connettività Honda RoadSync per smartphone, gestita tramite il nuovo blocchetto comandi di sinistra retroilluminato.

Honda Forza 125 2025 - Display

VANO SOTTOSELLA ILLUMINATO Non cambia il design del frontale, caratterizzato da fari full-LED di ultima generazione, da linee aerodinamiche e da un gruppo ottico posteriore dal carattere distintivo con la forma a ''V rovesciata''. Confermato anche il parabrezza regolabile elettricamente (escursione 180 mm), così come la presa USB-C presente nel vano portaoggetti anteriore (pensata per ricaricare i device anche in movimento) e la Smart Key di serie. Un'altra novità del nuovo Honda Forza 125 2025 riguarda il vano sottosella capace di ospitare due caschi integrali, che oggi guadagna l'illuminazione interna.

Honda Forza 125 2025 - Tre quarti posteriore

CONFERMATI MOTORE E CICLISTICA A spingere il nuovo Forza 125 ci pensa il motore monocilindrico monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido di 125 cc eSP+, Euro 5+, abbinato al Controllo di trazione HSTC. Esso eroga una potenza di 14,5 CV e una coppia max di 12,3 Nm, garantendo una velocità massima effettiva di 108 km/h e consumi medi di 41,7 km/l. Sul fronte della ciclistica, invece, non cambiano telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica tradizionale da 33 mm e doppio ammortizzatore posteriore (peso con il pieno 164 kg). Completano il quadro cerchi da 15'' all'anteriore e da 14'' al posteriore. Per il mercato italiano lo scooter sarà disponibile nella sola tinta ‘Mat Cynos Gray Metallic’, ad un prezzo ancora da definire.





Pubblicato da Francesco Irace, 10/10/2024