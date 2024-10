Honda CMX500 Rebel 2025, la piccola cruiser ora è più comoda

Per il 2025 la CMX500 Rebel di Honda diventa Euro5+, ha una nuova sella più confortevole e arriva in nuovi colori

A pochi giorni da Eicma 2024 (qui il nostro approfondimento), Honda svela la nuova CMX500 Rebel 2025, versione aggiornata della piccola cruiser pensata per i possessori di patente A2 e non solo.

Honda CMX500 Rebel 2025 - Profilo

LE NOVITA' Partiamo dal motore. Il suo bicilindrico parallelo 471 cc da 46 CV a 8.500 giri/min e 43,3 Nm a 6.000 giri/min guadagna l'omologazione Euro5+. Poi il comfort di guida. Che oggi migliora grazie alla nuova sella in schiuma di uretano, che garantisce una maggiore comodità anche sulle lunghe distanze. Ci sono inoltre un nuovo display LCD a retroilluminazione negativa, ora più leggibile in tutte le condizioni di luce, e nuove colorazioni pensate per esaltare lo spirito e l'estetica della CMX500 Rebel: Mat Dim Gray Metallic e Candy Energy Orange (che affiancano Mat Gunpowder Black Metallic e Mat Gunpowder Black Metallic).

Honda CMX500 Rebel 2025 - Strumentazione

CICLISTICA Per il resto la piccola custom del marchio giapponese non cambia, confermando il design e la ciclistica. Il telaio è tubolare in acciaio ed è stato progettato dall'inizio per risultare più stretto possibile nella zona dove siede il pilota, il quale conta su una sella alta appena 690 mm da terra. Davanti troviamo una forcella telescopica tradizionale con steli da 41 mm, mentre dietro ci sono due ammortizzatori Showa regolabili nel precarico su 5 posizioni. L'impianto frenante con ABS a due canali, invece, si avvale di un disco freno anteriore da 296 mm con pinza a due pistoncini e di un disco posteriore con pinza a singolo pistoncino. Invariata anche la misura degli pneumatici: 130/90-16 e 150/80-16. E il peso con il pieno resta di 191 kg.

Honda CMX500 Rebel 2025 - Tre quarti anteriore

PLUS Infine, al modello base si affianca ancora la versione “Plus”. Che si differenzia per l’equipaggiamento e comprende una carenatura del faro anteriore con parabrezza fumé, soffietti copristeli e cover della forcella, sella marrone con cuciture a trama di diamante e cerchi color bronzo. La moto sarà disponibile per la fine del 2024 con prezzi non ancora resi noti.

Pubblicato da Francesco Irace, 23/10/2024