Honda CB1000 Hornet 2025: ora sappiamo tutto, c'è anche la SP

Che fine ha fatto la CB1000 Hornet? Ce lo siamo chiesti anche noi, dopo la presentazione a EICMA 2023, al contrario di altre novità introdotte da Honda, la maxi naked latitava. Nel frattempo le indiscrezioni anticipavano addirittura un versione SP… Beh, è tutto vero: la Honda CB1000 Hornet arriva sul mercato – di lei ora si sa tutto – e sì, c’è anche in versione SP. Scopriamo insieme tutti i dettagli,

La gamma Hornet 1000 al completo

La maxi naked della Casa dell’Ala non stravolge il concetto di design mostrato lo scorso anno a EICMA, l’attesa non è servita ad affinare o modificare le linee della moto che si collegano al resto della famiglia Hornet di cui è ammiraglia. Rispetto alla Show Bike del salone arrivano 4 differenti colorazioni: Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic – quello delle moto esposte lo scorso anno - e Pearl Glare White. Una quarta livrea speciale è dedicata alla SP, ma tra poco ci arriviamo.

MOTORE BLADE A spingere la nuova CB1000 Hornet c’è come anticipato lo scorso anno il motore della CBR1000RR Fireblade prodotta nel 2017-2019, ora i valori di potenza e coppia sono ufficiali: 152 CV a 11.000 giri/min e 104 Nm di coppia a 9.000 giri/min. Il Throttle By Wire, che permette di scegliere tra 5 Riding Mode (3 con impostazioni predefinite di potenza, freno motore e controllo di trazione e 2 completamente personalizzabili) e la rapportatura corta del cambio – secondo Honda – offriranno prestazioni esaltati.

QUI CICLISTICA Alla potenza del motore va abbinata una ciclistica in grado di imbrigliare e rendere sfruttabile l’esuberanza. Il compito è demandato al telaio perimetrale ad elevata rigidità torsionale, abbinato con una forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP regolabile, al monoammortizzatore con leveraggio e all’impianto frenante con pompa e pinze Nissin ad attacco radiale.

Honda CB1000 Hornet SP

Se la versione standard non vi dovesse bastare (come qualcuno che la criticò senza averla ancora guidata e senza essere a conoscenza dei veri dati tecnici) Honda ha pensato anche a voi, presentando al fianco della versione standard la versione SP. Come riconoscerla? Il modo più semplice è guardando il colore: Mat Ballistic Black Metallic, con ruote in Desert Gold Metallic, foderi forcella e grafiche color oro disponibile solo per lei. Ma non si fermano certo qui le differenze, infatti il motore grazie alla valvola di scarico RC incrementa i valori di potenza e coppia a 157 CV e 107 Nm (+5 CV e +3 Nm), ma anche la ciclistica beneficia di upgrade importanti. Su tutti il monoammortizzatore Öhlins TTX36, il quickshifter di serie e le pinze freno ad attacco radiale Brembo Stylema

Al momento non ci sono ancora indicazioni ufficiali in merito alla data d’arrivo né sul probabile prezzo di listino, appena avremo maggiori informazioni vi terremo aggiornati… magari già live da EICMA 2024, dove la Hornet al fianco di NT1100, X-ADV e Forza sarà tra le protagoniste annunciate.