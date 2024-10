Honda Forza 750 2025: ora è davvero il miglior maxi scooter GT? Prova video

Nel 2025 Honda Forza spegnerà 25 candeline – era il 2000 quando apparve per la prima volta in Giappone – e celebrerà l'occasione con un model year pesantemente rivisto: estetica rinnovata, più moderna e sportiva, base tecnica invariata ma dotazioni nuove e aggiornate, per non lasciare nulla al caso e ambire allo scettro di miglior maxi scooter GT. Scopriamo, dopo la prova, come cambia e come va Honda Forza 750 2025.

Honda Forza 750 2025

Le novità di Honda Forza 750 2025 ve le abbiamo già raccontate qui, pertanto oggi vado dritto al punto, cercando di raccontarvi cosa me ne pare dei cambiamenti, come cambiano lo scooter dal punto di vista estetico e nell'uso. Inizierò col parlarvi del rinnovato design, che rende Forza più piacente, moderno e curato che in passato. Molto bella la nuova firma luminosa delle luci DRL che integrano gli indicatori di direzione, ma anche le plastiche di cupolino e carene, leggere al tatto ma che trasmettono un'ottima sensazione di qualità; sono in larga parte in Durabio, vale a dire realizzate con paraurti di auto Honda che... non ce l'hanno fatta. Quando ecologia fa rima con qualità, brava Honda.

In sella a Honda Forza 750 2025

Forza 750 2025 cambia aspetto quindi, ma non è solo un restyling, quanto un aggiornamento mirato. Nuovi sono infatti anche il plexi – ora regolabile elettronicamente – il joystick sul blocchetto di sinistra, il display TFT da 5'' e il cruise control, accessorio che finalmente fa la sua comparsa di serie sul maxi GT di Honda. Tutte le novità sono strettamente legate l'una all'altra perché il nuovo cupolino si regola attraverso il rinnovato blocchetto con joystick – facile e intuitivo – attraverso un'interfaccia dello schermo molto semplice e comprensibile, mentre il cruise ha un pulsante sul blocchetto destro per accendere la funzione e un altro tasto sul blocchetto sinistro per il classico SET/RES. Insomma, semplicità a tutto tondo per Honda Forza 750 che dice addio a complicati pulsanti e menù... da studiare.

SI PARTE In movimento Honda Forza si riconferma comodo e la sua attitudine da vero GT è enfatizzata dalle recenti modifiche. La sella è stata rivista, con l'aggiunta di schiumato per essere ancora più comoda che in passato – la ricordavo comoda, così anche quella attuale – mentre la carenatura è ancor più ampia e protettiva che in passato, col plexi che alza di brutto l'asticella: non solo ora è regolabile, ma è molto più largo e alto che in passato. Il risultato è che, in posizione alta, spalle e metà casco sono in una bolla, per un comfort davvero da primo della classe. Unico piccolo neo la pedana, anch'essa oggetto di modifiche: è ampia e c'è spazio per tutti ma una sporgenza del tunnel costringe i piedi ad assumere una innaturale posizione col tallone che tende all'esterno e le punte che puntano il tunnel centrale dello scooter. Nulla di grave, ma c'è da farci un attimo l'abitudine. Ottima l'altezza sella, confermata a 790 mm da terra, che rende facile il controllo da fermo di Forza.

Honda Forza 750 2025 in piega

GRAN TURISMO Meccanicamente e tecnicamente Honda Forza 750 2025 resta fedele alla precedente generazione: gli unici affinamenti sono quelli legati al DCT, il cambio Dual Clutch Transmission, ora più morbido nei passaggi di marcia a bassa velocità e negli apri-chiudi. Un miglioramento tangibile, che rende il maxi scooter GT ancor più usabile e sfruttabile non solo nel suo pane quotidiano – extraurbano, tangenziali e autostrade – ma anche quando ci si muove nel traffico. Per il resto Forza è una piacevole conferma: garanzia di stabilità, con quella ruotona da 17'' davanti che fa tanto moto, è piacevole da condurre tra le curve e quasi impossibile da perturbare, col suo interasse di ben 1.890 mm.

CONCLUSIONI Nonostante la tecnica sia stata confermata, Forza 750 2025 ha fatto un bel cambio di passo. Il cuore da 745 cc per quasi 59 CV e 69 Nm di coppia è garanzia di prestazioni e piacere di guida, col DCT a fare da anello di congiunzione col mondo moto. Ora però è più piacente per merito del nuovo design, ancor più protettivo – per merito della nuova carena e del plexi regolabile elettronicamente – e ambisce senza dubbio alla palma di migliore maxi scooter GT, anche grazie al tanto atteso cruise control.

Honda Forza 750 2025 arriverà, anche in versione depotenziata a 35 kW, in tre colorazioni – nero, cenere e iridio – ma i prezzi non sono stati ancora ufficializzati. Sembra plausibile che, rispetto ai 12.090 euro necessari per il Forza 750 2024, il prezzo del nuovo m.y. 2025 possa crescere al massimo di qualche centinaio di euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/10/2024