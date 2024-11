Honda NC750X 2025, aggiornamenti al cambio DCT e altre novità

L'efficienza del motore a corsa lunga, la confidenza di guida, il senso pratico grazie ad un vano anteriore portacasco da 23 litri. Negli anni, Honda NC750X si è affermata come uno dei crossover bicilindrici più amati in tutta Europa. In vista del 2025, NC750X introduce una serie di mini aggiornamenti a tutto campo. Anteprima a EICMA 2024. Quindi, quali novità?

NC750X 2025: nuove carene, nuovo faro a LED

CONNESSIONE IN CORSO L'upgrade comprende innanzitutto nuove linee delle carene e un faro a LED riprogettato. Nuova anche la strumentazione TFT da 5” connessa tramite Honda RoadSync e gestibile tramite il blocchetto comandi di sinistra a quattro vie retroilluminato. Passi avanti in chiave sostenibilità: NC750X 2025 è infatti la prima Honda per la quale (su due delle quattro nuove colorazioni) sono state realizzate intere sezioni della carenatura in Durabio.

VEDI ANCHE

Nuova strumentazione TFT da 5''

ALLA GUIDA La ciclistica prevede sempre una forcella Showa Dual Bending Valves da 41 mm e una sospensione posteriore con monoammortizzatore e leveraggio Pro-Link. Si evolve invece l’impianto frenante, che riceve il doppio disco anteriore da 296 mm con pinze a due pistoncini, mentre i cerchi sfoggiano un nuovo design che li rende più leggeri. Anche il cambio a doppia frizione DCT, che su NC750X è particolarmente apprezzato dal pubblico, viene aggiornato nel funzionamento: il risultato, assicura Honda, è ''una risposta più fluida nelle manovre a bassa velocità''. In alternativa, resta sempre disponibile il tradizionale cambio manuale.

Perfezionato il cambio DCT

MOTORE Grazie al catalizzatore rivisto con l’aggiunta di un sensore O2 e la diagnostica OBD-2, il propulsore è ora omologato Euro5+. Potenza sempre di 58,6 CV, con acceleratore Throttle By Wire e ora 5 Riding Mode (3 predefiniti e due personalizzabili) con controllo di trazione HSTC multilivello. Per i possessori di patente A2, sempre disponibile infine la versione con potenza limitata a a 35 kW (48 CV).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2024