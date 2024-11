Honda NT1100 2025, ora si viaggia in prima classe. Prova Video

Per il 2025 laHonda NT1100 cambia più di quanto si possa percepire al primo sguardo. Sono passati circa tre anni da quando è arrivata sul mercato – riscuotendo tra l'altro un grande successo in Europa e in particolare in Francia – e oggi ha alzato ulteriormente il livello del comfort con l'introduzione di piccole ma significative novità estetiche, e soprattutto con novità tecniche che le permettono di offrire un'esperienza di guida e di viaggio più completa e appagante. Ma andiamo con ordine a vedere insieme come è cambiata rispetto al passato e come si comporta su strada.

Honda NT1100 2025 - Firma luminosa

Non c'era da aspettarsi uno stravolgimento estetico e non c'è stato. Le modifiche hanno riguardato principalmente la parte frontale della moto, con linee più moderne delle carene e con un doppio faro anteriore con luci diurne DRL dalla nuova firma luminosa e soprattutto con indicatori di direzione integrati; soluzione che ho trovato molto interessante perché di fatto elimina le vecchie frecce che sporgono ai lati della carena. Anche i fianchetti laterali, quelli posti sotto la sella, sono stati ridisegnati per adeguarsi al meglio al nuovo look della moto. Ma soprattutto c'è un nuovo parabrezza ridisegnato, ora regolabile con una sola mano in 5 posizioni (per un'escursione di 167 mm), che insieme ai deflettori svolge un'ottimo lavoro dal punto di vista della protezione aerodinamica. E non finisce qui, perché le altre novità estetiche riguardano la sella, più larga nella parte posteriore e dotata ora di una nuova imbottitura, il parafango anteriore più lungo nella parte posteriore per proteggere meglio il motore da schizzi e detriti, e valigie laterali più capienti (37 litri a sinistra e 36 litri a destra): lo spazio è stato ricavato nella parte interna, così da non alterare l'ingombro esterno; ottimo lavoro.

Honda NT1100 2025 - Tre quarti posteriore

MOTORE ED ELETTRONICA Il motore è sempre il noto bicilindrico parallelo da 1.084 cc, lo stesso dell'Africa Twin, che ha ricevuto un aggiornamento nelle sue componenti interne per ricevere l’omologazione EURO5+. La sua potenza è rimasta invariata, 102 CV a 7.500 giri/min, ed è riuscito perfino a guadagnare qualcosina in termini di coppia: 112 Nm a 5.500 giri/min (prima erano 105 Nm a 6.250 giri/min). E prevede sempre tre riding mode predefiniti – Tour, Urban e Rain – che gestiscono potenza e freno motore, a cui si aggiungono le due modalità User personalizzabili. Altra novità molto rilevante è la nuova piattaforma inerziale IMU a 6 assi che gestisce il controllo di trazione, l’anti-impennata, l’ABS Cornering e il Controllo del sollevamento della ruota posteriore (del quale credo si possa fare anche a meno). Si tratta di un'innovazione che non solo permette a tutti i sistemi di controllo di fare un upgrade ma che diventa fondamentale anche per il rinnovato cambio a doppia frizione DCT a 6 rapporti, che ora ottimizza (finalmente, aggiungerei) la logica delle cambiate in funzione della posizione della moto nello spazio: salita, discesa, moto dritta, piega, frenata e accelerazione.

Honda NT1100 2025 - Tre quarti anteriore

CICLISTICA L'altra grande novità della Honda NT1100 2025 riguarda le nuove sospensioni elettroniche (presenti solo sul modello DCT) che permettono anche di regolare il mono nel precarico in movimento. Come funzionano? In base al tipo di sollecitazione ricevuta, adattano praticamente l'idraulica in soli 15 millisecondi, permettendo aggiustamenti istantanei. Adottano tre modalità di smorzamento idraulico predefinite, più due personalizzabili. Nello specifico, la Medium è abbinata al Riding Mode Urban e offre una taratura intermedia, identica a quella delle sospensioni meccaniche, per intenderci. La Hard è invece abbinata al Riding Mode Tour, prevede una risposta più sostenuta ed è pensata per la guida più sportiva o per il viaggio a pieno carico. E poi c’è la Soft, che invece è abbinata alla mappa Rain, con un minor smorzamento idraulico e una risposta più morbida. Insomma, un bel passo in avanti. Non cambia invece il telaio a semi-doppia culla in acciaio, così come resta invariato l’impianto frenante che prevede un doppio disco da 310 mm all’anteriore con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore da 256 mm utilizza una pinza monopistoncino.

Honda NT1100 2025 - Gamma

VERSIONI E PESO Alla Honda NT1100 2025 con cambio DCT e sospensioni elettroniche, si affianca la versione standard con sospensioni meccaniche Showa, completamente regolabili, e con cambio manuale a sei marce. Quanto al peso, la moto in versione standard pesa 238 kg +12 kg valigie, mentre la versione DCT con sospensioni elettroniche ferma la bilancia sui 249 kg +12 kg valigie.

COMODA Ho sempre trovato che la versione precedente della NT1100 fosse già una moto completa, equilibrata e ben assemblata per quella che è la sua destinazione d'uso. E credo che le modifiche apportate oggi siano in linea con un progetto che continua a mettere al centro il pilota (e il passeggero) e la sua esperienza di guida e di viaggio. Sì, perché le novità introdotte lavorano tutte nella stessa direzione: offrire maggior comfort a chi cerca una moto con cui macinare chilometri e affrontare anche il commuting urbano nella maniera più agevole possibile. La posizione in sella infatti è molto comoda, naturale: anche dopo molte ore, non ci si stanca. Merito della sella meglio imbottita, della giusta triangolazione sella-pedane-manubrio e anche della protezione aerodinamica a cui oggi si fa fatica a chiedere di più. Si poggiano comodamente i piedi a terra nonostante la sella non sia bassissima, complice la forma rastremata nella parte anteriore.

Honda NT1100 2025 - Prova su strada

SI PARTE Il busto assume la giusta postura e le braccia sono rilassate, ma attenzione non si sta ''sul divano con un manubrio in mano''. Tutt'altro. La guida è assolutamente attiva, con quel leggerissimo orientamento verso l'anteriore che permette al pilota di avere un perfetto controllo della moto senza gravare sui polsi. E poi, alle velocità autostradali, con il cupolino sollevato al massimo, si viaggia in prima classe, protetti da qualunque turbolenza. Bastano pochi metri per sentirsi subito a proprio agio, sulla nuova NT1100: accendi la moto, metti la prima usando il pollice della mano e via. Ruoti il gas e la partenza è un po' più dolce rispetto al passato, grazie al rinnovato cambio DCT. Gli ingombri ci sono, sono percepibili alla guida, ma l'equilibrio generale e l'ottimo bilanciamento rendono la moto facile e, per quanto possibile, anche agile quando c'è da destreggiarsi nel traffico. Dove, devo ammettere, il cambio a doppia frizione rappresenta un vero toccasana, trasformando quasi una sport-tourer con cui passare da un continente all'altro in un comodo maxi-scooter con ''cupolone'' e valigie laterali. E dove le sospensioni elettroniche (nei riding mode Urban e Rain) rendono più facile la vita su pavé e sconnessioni dell'asfalto.

Honda NT1100 2025 - Prova su strada

CHE DINAMICA Quando invece ci si lasciano alle spalle i centri urbani e si ha voglia di guidare, basta cambiare mappa motore (e automaticamente di sospensioni), impostare il cambio DCT in modalità manuale (utilizzando le palette sul manubrio per cambiare marcia) – la S2 è l'opzione migliore – e godersi la strada. In questo caso, il binomio riding mode Tour e sospensioni Hard funziona molto bene. Ma non lasciatevi ingannare da nome: anche nella modalità più sostenuta, le sospensioni sono sì più rigide ma non troppo, o quantomeno non a tal punto da compromettere il comfort. Nella guida dinamica, dunque, la NT diverte. È molto precisa, stabile, sia sulle curve strette che sui curvoni veloci. Mi piaceva già in passato e ora fa tutto un po' meglio di prima. Regala sempre un buon feeling e pur non essendo pensata per la guida prettamente sportiva, spinge ad andare sempre un pelo più forte al punto da far desiderare perfino un po' di CV in più, che però a mente lucida risulterebbero tutt'altro che necessari. Perché in fondo i 102 CV sono ben spalmati e ora con maggiore coppia ai medi si ha la spinta giusta dove serve: per effettuare un sorpasso o per uscire bene da un tornante. La frenata resta sempre buona, ben modulata e mai troppo aggressiva soprattutto nella prima parte. E anche la strumentazione è sempre chiara e ben leggibile in tutte le condizioni di luce. Bisogna solo abituarsi un po' al blocchetto del manubrio sinistro ricco di pulsanti utili per la gestione di tutte le (numerose) funzioni della strumentazione. Ma per il resto non ho trovato francamente difetti.

Honda NT1100 2025 - Prova su strada

A CHI LA CONSIGLIO? Sicuramente a chi ha voglia di viaggiare (magari in coppia) e usa la moto tutti i giorni per muoversi in città ed è perfettamente consapevole che non affronterà mai il fuoristrada perché proprio non gli interessa, per cui potrebbe fare a meno di prendere un Africa Twin a vantaggio di una moto più stradale. Oppure a chi vuole fare un upgrade venendo magari da un maxi-scooter Honda e sta assaporando il gusto dell'esplorazione, del turismo a medio raggio e vuole iniziare a spingersi oltre rispetto a quanto fatto fino ad ora.

La nuova Honda NT1100 2025 sarà disponibile da gennaio 2025, come anticipato, nella versione standard (con cambio manuale e sospensioni meccaniche Showa tradizionali) nella sola colorazione nera, al prezzo di 14.890 euro. E nella variante DCT con sospensioni elettroniche, di cui vi ho raccontato tutto sopra, a 16.890 euro, nelle tinte nera, grigia e blu. Dunque, 2.000 euro di differenza tra i due modelli: ne vale la pena? Considerando, dal mio punto di vista, che parliamo di una moto dove il maggior comfort può fare notevolmente la differenza nell'ambito di un'esperienza di guida che prevede tanti km in sella, vale sicuramente la pena optare per la DCT con sospensioni elettroniche.

SCHEDA TECNICA HONDA NT1100 2025 Motore Bicilindrico parallelo, Euro5+ Cilindrata 1.083 cc Potenza 102 CV a 7.500 giri/min Coppia 112 Nm a 5.500 giri/min Peso 261 kg odm Prezzo 16.890 euro