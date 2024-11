Honda CRF300 L e Rally 2025: le piccole enduro aggiornate a EICMA 2024

Debuttano a EICMA 2024 gli aggiornamenti per la gamma Honda CRF300, che non riguardano solo le colorazioni. Entrambe le varianti L e Rally della piccola tuttoterreno si presentano rinnovate, con nuove luci a LED e modifiche mirate a una gestione più efficace delle temperature del motore - ora omologato Euro5+. Inoltre, le sospensioni a lunga escursione guadagnano una nuova taratura dello smorzamento idraulico e lo schermo LCD della strumentazione è ora dotato di una presa USB-C.

Honda CRF300 L 2025, la strumentazione

IL MOTORE Accomunano le due versioni le caratteristiche del motore da 286 cc, che eroga 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri/min. Per entrambe i rapporti del cambio sono corti fra la 1a e la 5a marcia per favorire la reattività della moto, mentre la 6a è lunga per rendere più sciolta la guida ad alta velocità (132 km/h è la punta massima della CRF300 L e 135 km/h il massimo per la Rally). La frizione assistita con antisaltellamento è di serie, per evitare il bloccaggio della ruota posteriore nelle scalate repentine, mentre il sistema di raffreddamento è stato aggiornato grazie alla ventola riposizionata, al fianchetto di sinistra ridisegnato e a una griglia rivista nel caso della CRF300 L.

Honda CRF300 L 2025

LA CICLISTICA La Rally è caratterizzata da serbatoio da 12,8 litri, mentre la L si ferma a una capacità di 7,8 litri; più leggera quest'ultima (142 vs 153 kg), che ha anche un piccolo vantaggio quanto all'altezza minima da terra (185 vs 275 mm). Uguali ruote e sospensioni, con cerchi a raggi, anteriore da 21'' ed escursione di 234 mm all'anteriore e 260 mm al posteriore, con idraulica ottimizzata su entrambi i modelli. La Rally ha però un disco più grande per il freno anteriore: 296 vs 256 mm. Prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/11/2024