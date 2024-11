Honda GB350S: a EICMA 2024 l'heritage si esalta con la monocilindrica giapponese

La rassegna milanese di EICMA 2024 vede il debutto allo stand Honda di un nuovo modello, che si ispira fortemente al segmento heritage per stile e contenuti tecnologici. Si chiama GB350S e convince proprio per le sue linee classiche e senza tempo. Per la stagione 2025, infatti, la casa giapponese riporta in Europa la sigla GB in un segmento molto apprezzato dal pubblico. Lato stilistico torniamo indietro nel tempo grazie, per esempio, a linee semplici, pulite, che si sposano con quella che è a tutti gli effetti una rievocazione delle classiche roadster Honda: serbatoio in acciaio, fianchetti laterali con il nome del modello e parafango anteriore in resina. C’è il proiettore anteriore rotondo come sulle vecchie CB Four, ma con moderna illuminazione full LED. La strumentazione è semplice e comprende un tachimetro analogico/digitale decentrato rispetto al quadro di accensione.

Honda GB350S: a EICMA 2024 la nuova monocilindrica in stile retròPRESTAZIONI AMICHEVOLILa GB350S è una piccola roadster guidabile anche con patente A2 ed è spinta da un nuovo motore monocilindrico monoalbero 2 valvole di 350 cc, raffreddato ad aria e omologato Euro 5+. Motore solo all’apparenza di semplice architettura, ma che porta con sé alcuni dettagli tecnici molto interessanti come il cilindro disassato di 10 mm, la biella asimmetrica e il basamento sigillato, che consentono di garantire un buon contenimento dei consumi di benzina, nell’ordine dei 40 km/litro dichiarati (ciclo medio WMTC). I valori di potenza e coppia, rispettivamente di 21 CV/5.500 giri e 29 Nm/3.000 giri, anticipano il concetto di una moto facile da gestire in qualsiasi condizione, anche grazie al controllo di trazione HSTC, che assicura serenità al guidatore con qualsiasi livello di esperienza e differenti generi di fondo stradale. Il sistema trasmissione-cambio a 5 marce sfrutta una frizione assistita con dispositivo antisaltellamento.

Honda GB350S: un modello che vuole essere amichevole nelle prestazioniCICLISTICA SEMPLICE MA EFFICACEIl telaio a semi-doppia culla in acciaio rende la GB350S estremamente maneggevole e lavora in combinazione con la ciclistica che si avvale di una forcella telescopica da 41 mm, un doppio ammortizzatore posteriore e da impianto frenante con disco singolo anteriore da 310 mm con pinza a 2 pistoncini e posteriore da 240 mm con pinza a pistoncino singolo. La monocilindrica in stile “ever green” di Honda debutterà nei primi mesi del 2025 in tre colori, nero, grigio e azzurro, con diversi accessori e pacchetti optional per personalizzarla dal punto di vista di look, comfort e praticità.

