Honda SH 350i 2025, restyling "obbligatorio". Quali novità in video

Dura la vita da best seller. ''Condannati'' a lavorare di continuo per non perdere la leadership. Per conservare il titolo di mezzo a ruote alte più desiderabile, Honda SH 350i sottopone così il proprio aspetto e i propri contenuti a rivisitazione. Il restyling 2025 include lievi modifiche estetiche e un aggiornamento tecnico. Palcoscenico dell'anteprima è EICMA 2024. In breve (molto, breve), ecco tutto quello che cambia.

Honda SH 350i 2025, come cambia lo scudo anteriore

SCOOTER COMANDA COLOR Il top di gamma della SH family viene innanzitutto interessato da un facelift del profilo del faro a LED e delle linee dello scudo anteriore (vedi anche foto gallery). Nuova anche la tavolozza colori (tutti abbinati al nero di ruote, forcella e marmitta): oltre al classico Black, fanno il loro ingresso Mat Lucent Silver Metallic, Pearl Nebbia White, Mat Jeans Blue Metallic, Mat Rock Gray e Mat Pearl Diaspro Red, gli ultimi due con scudo nero.

Nuovo anche l'assortimento colori

DOCUMENTI IN REGOLA Il catalizzatore riceve un nuovo sensore dell’ossigeno posizionato a valle dello stesso, insieme a impostazioni ECU aggiornate, a beneficio della nuova omologazione Euro5+ del solito monocilindrico 330 cc da 29,4 CV. Che altro? La presa di ricarica USB-C è stata riposizionata nel vano portaoggetti, il vano sottosella prevede ora l’illuminazione interna. Ah, per il primo equipaggiamento, dal 2025 pneumatici Pirelli Angel.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2024