Honda Hornet 750, la bicilindrica punge ancora nel video da EICMA

Una delle novità allo stand Honda di EICMA 2024 è la rinnovata CB750 Hornet, che riceve aggiornamenti estetici sfoggiando un “volto” rimodellato grazie all’adozione di un nuovo faro a LED sdoppiato, incorniciato da una nuova mascherina frontale. Anche lo schermo TFT a colori da 5” è stato rinnovato sia nell’hardware che nell’interfaccia, sfruttando come in precedenza la connettività per smartphone, ed è gestibile tramite il nuovo blocchetto sinistro. Adesso il Throttle By Wire (TBW) offre cinque Riding Mode di cui adesso due sono completamente personalizzabili. Le sospensioni Showa, con forcella a steli rovesciati SFF-BPTM (Separate Fork Function Big Piston) da 41 mm e il monoammortizzatore per il 2025 sfruttano una nuova messa a punto in grado di rendere più preciso l’avantreno regalando una dinamica di guida ancor più sportiva e godibile.

VEDI ANCHE

Honda CB750 Hornet: a EICMA 2024 debutta la bicilindrica con inedito lookMOTORE EURO 5+ A proposito di motore, il bicilindrico parallelo, 8 valvole di 755 cc eroga una potenza massima di 92 CV e una coppia massima di 75 Nm con un peso complessivo con il pieno di benzina di 190 kg. Una unità moderna e affidabile che assicura prestazioni efficaci ai medi e bassi regimi e omologata Euro5+. Il telaio tubolare in acciaio promette di rendere la moto estremamente agile e maneggevole su qualsiasi percorso. L’impianto frenante prevede pinzeanteriori ad attacco radiale a quattro pistoncini che lavorano su dischi da 296 mm, mentre dietro c’è un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino. Un dettaglio interessante: gli indicatori di direzione integrano le funzioni di disattivazione automatica e il sistema di segnalazione frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal).

Honda CB750 Hornet: la 2 cilindri rinnovata promette più piacere di guidaNOVITÀ NEI COLORIPer il 2025la CB750 Hornet è disponibile, anche in versione per patente A2, nelle nuove colorazioni nero, grigio, blu con telaio nero e nel rinnovato bianco con telaio rosso e con tanti accessori per aumentare comfort, praticità o sportività.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024