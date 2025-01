Honda NC750X DCT (e non) 2025, prova: pregi, difetti, data di arrivo e scheda tecnica

Dopo avervi raccontato da EICMA nuova Honda NC750X 2025, come cambia e quali sono le novità, ora vi racconto anche come va su strada, quali sono, pregi, difetti, data di arrivo e scheda tecnica della crossover (per i prezzi dovremo attendere un poco ancora).

NC750X: tra le moto più vendute di Honda

NC750X fino al 2020 era sul podio delle moto più vendute di Honda. L'ultimo aggiornamento risale al 2021 – la mia prima prova ufficiale per Motorbox, tra l'altro – ma nel frattempo di novità a Tokio ne sono arrivate tante altre e, sebbene anche nel 2024 la NC750X sia nella Top 30 delle moto più vendute in Italia, necessitava di qualche... ritocco. Ecco quindi NC750X 2025: vi racconto le novità e come va su strada dopo la prova.

La nuova Honda NC750X 2025

Quali siano le novità della nuova Honda NC750X 2025 lo abbiamo visto in video da EICMA, pertanto di seguito troverete solo l'elenco delle modifiche.

Nuovi faro e design

Nuovo doppio disco anteriore

Nuovi cerchi + leggeri di 1,8 kg

Motore omologato Euro 5+

Nuovo joystick retroilluminato sul blocchetto sinistro e TFT da 5''

Risposta del gas migliorata

DCT aggiornato per una migliore risposta alle basse velocità

Nuova gamma accessori

Honda NC750X 2025: design e finiture

Honda: la nuova NC750X 2025

La nuova Honda NC750X 2025 ha un design più moderno, filante e appuntito sull'anteriore. Il faro, oltre che rivisto nell'estetica, risulta essere anche più potente a detta di Honda. Ottimo il livello delle finiture, come da tradizione della Casa di Tokio: le plastiche sono ben fatte e gli accoppiamenti ottimi. L'unico dettaglio che trasmette un filo di qualità in meno è la parte superiore del codino, caratterizzato da una plastica un po' leggera al tatto, ma si tratta veramente di andare a cercare il pelo nell'uovo.

Honda NC750X 2025: posizione di guida

Honda NC750X 2025 in curva

Se la Honda NC750X 2025 è più piacevole da vedere rispetto a prima, dal punto di vista della triangolazione sella-pedane-manubrio è rimasta la stessa. La seduta a 800 mm da terra, ben sciancrata al cavallo, permette di toccare davvero bene il terreno e conferisce una bella sensazione di controllo (io sono 180 cm, la moto pesa 216 kg e 226 kg con DCT). In questa configurazione chi è più alto avrà le gambe un po' rannicchiate e si sentirà forse un po' troppo ''seduto'' in stile poltrona, ma c'è una soluzione nella gamma accessori (ve ne parlo più avanti).

Honda NC750X 2025: motore e prestazioni

Il bicilindrico parallelo frontemarcia da 745 cc è cambiato poco – giusto l'omologazione Euro 5+ e una ricalibrazione all'erogazione – ed è garanzia di facilità e piacere di guida. Ricco di coppia da subito, non allunga granché, invitando – se si guida la versione manuale – a passare al rapporto successivo un po' prima di quando si penserebbe. Non sarà un motore esaltante forse ma, per la guida su strada, è davvero un ottima soluzione.

Honda NC750X 2025: DCT o cambio manuale?

Anche il model year 2025 della NC750X è disponibile con cambio tradizionale o DCT (Dual Clutch Transmission). Il primo è caratterizzato da una leva della frizione morbida e intuitiva nello stacco, mentre anche il pedale del cambio è contrastato il giusto. Il DCT, rispetto alla precedente generazione, risulta invece più dolce nelle cambiate, soprattutto a bassa velocità, permettendo di rilassarsi e concentrarsi a traiettorie e frenate, pur non riducendo il piacere di guida: dovessi comprare una NC – soldi permettendo – opterei certamente per il cambio doppia frizione.

Honda NC750X 2025: la guida su strada

La Honda NC750X 2025

Honda NC750X è rimasta la moto facile e prevedibile che ricordavo. L'arrivo del doppio disco – di frenata parliamo tra poco – ma anche di nuovi cerchi più leggeri di 1,8 kg ha mantenuto l'equilibrio che l'ha resa una crossover tanto apprezzata. L'agiltà è buona ma la NC, bassa, lunga e col motore inclinato in avanti, si rivela anche stabile e precisa da guidare. Per certi versi mi ricorda, per facilità, uno scooterone (non dimentichiamoci che telaio e motore sono condivisi con Forza 750 e X-ADV).

Honda NC750X 2025: la frenata

Se il precedente modello della NC750X era tacciato di frenare un po' poco – da soli e utilizzando entrambi i freni forse no, in due con bagagli probabilmente sì – con il nuovo model year 2025 si possono dormire sonni tranquilli. La coppia di dischi da 296 mm offre buone prestazioni sia per potenza che modulabilità.

Honda NC750X 2025: comfort

Honda NC750X 2025 alla prova su strada

Sul fronte sospensioni la Honda NC750X non è cambiata: una forcella a steli tradizionali e un mono con Pro-link, entrambi con 120 mm di escursione. Il comportamento è buono ma l'assetto più che da crossover è da moto ''bassa'': la corsa di forcella e mono, infatti, non permette di copiare perfettamente tutte le asperità. Finché l'asfalto è in buone condizioni – ottimo quello portoghese, teatro della prova – nessun problema, ma in presenza di dossi o asperità risulta un po' secca la risposta.

Honda NC750X 2025: display ed elettronica

L'inversione di tendenza della gamma Honda ha contagiato anche NC750X 2025. Dal complesso blocchetto sinistro e dal display non propriamente intuitivo, tanti modelli sono ora passati al joystick a 4 vie retroilluminato e al TFT da 5''. Facile da usare il primo, piacevole e ben leggibile il secondo, ora si gestiscono le funzioni con facilità mentre, per i riding mode, c'è un tasto dedicato.

Honda NC750X 2025: capacità di carico

Prerogativa di Honda NC750X è di essere una moto furba, che gioca a fare lo scooter. Non solo per accessibilità e facilità, ma anche per il finto serbatoio che nasconde un vano da 23 litri. Ci entra un casco integrale (non proprio tutti i tipi) ed è super comodo.

Honda NC750X 2025: accessori

Honda NC750X 2025: la sella Comfort

All'inizio accennavo alla gamma accessori rinnovata di NC750X 2025. Honda ci ha dato modo di provare, tra gli altri, sella comfort e plexi maggiorato. La prima, oltre ad essere più alta – 820 mm – e a offrire una seduta più comoda, rende la posizione di guida più attiva, mettendo il pilota ''sulla'' moto (e non ''nella'' moto). Il cupolino optional, regolabile manualmente con l'utilizzo di due mani – scelta che ''obbliga'' il pilota a farlo da fermo – offre invece una protezione aerodinamica ben più consistente del plexi originale – unico ''difetto'' che trovo alla NC – poco adatto a chi utilizza la moto anche in autostrada o nel periodo invernale (l'aria arriva sul collo). Sella comfort e cupolino maggiorato sono insomma due accessori che mi sento caldamente di consigliare.

Honda NC750X 2025: versioni e allestimenti

La nuova Honda NC750X 2025 sarà disponibile in 4 differenti allestimenti/versioni:

Adventure Pack

Comfort Pack

Urban Pack

Travel Pack

Pregi

Facilità

Prestazioni del motore, ricco di coppia

Intuitività della nuova strumentazione

Difetti

Protezione del plexi di serie

La nuova Honda NC750X 2025 arriverà nelle concessionarie tra la metà e la fine di febbraio. I prezzi non sono ancora stati resi noti e verrano divulgati in prossimità della commercializzazione. Da Honda, assicurano, saranno allineati a quelli dell'attuale versione, in vendita a partire da 8.690 euro.

Motore bicilindrico parallelo frontemarcia 8 valvole SOHC Euro 5+

Cilindrata 745 cc

Potenza 58,6 CV a 6.750 giri/min

Coppia 69 Nm a 4.750 giri/min

Peso col pieno 216 kg (226 kg con DCT)

Prezzo n.d.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito internet di Honda Italia.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/01/2025