Nuova Honda GB350S 2025: super prezzo per la moto retrò

A EICMA Honda ha presentato la nuova GB350S 2025 – ve l'abbiamo raccontata qui – una moto dal sapore retrò la cui parola d'ordine è semplicità. Ora per la piccola tremmezzo modern classic è arrivato anche il prezzo (come per tutta la gamma Honda, scooter inclusi): scopriamolo insieme.

Honda GB350S: consumo medio WMTC dichiarato di 40 km/litro

QUANTO COSTA Le soluzioni tecniche a tutta semplicità lo avevano fatto immaginare, ma ora con l'arrivo del prezzo ufficiale ne abbiamo la conferma: la nuova GB350S 2025, in vendita in grigio, nero e azzurro è in vendita al prezzo di 4.590 euro. Davvero una cifra super abbordabile per la nuova moto di Honda.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/12/2024