Honda svela il prezzo del Forza 750 2025

Dopo avervi raccontato come cambia Forza 750 2025, ma soprattutto come va su strada – trovate qui la prova del maxi scooter Honda – oggi parliamo di prezzi. La Casa di Tokio, infatti, ha rivelato quanto costa il maxi scooter GT.

QUANTO COSTA Anche per lui un lieve rincaro – stessa sorte è toccata anche ad Africa Twin 2025 e X-ADV 2025 – ampiamente giustificato dal grande passo in avanti fatto, soprattutto a livello di dotazione, ora davvero ottima. Honda Forza 750 2025 è disponibile in nero, cenere e grigio al prezzo è di 12.290 euro, vale a dire 100 in più rispetto al model year 2024.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/12/2024