Honda X-ADV 2025: il prezzo del maxi scooter adventure

Del nuovo X-ADV 2025 vi abbiamo raccontato tutto, come cambia, ma anche e soprattutto come va il maxi scooter adventure Honda nella prova su strada. Con un po' di ritardo la Casa di Tokio ha anche svelato il prezzo del più famoso tra gli scooteroni con voglia di offroad.

VEDI ANCHE

Honda X-ADV 2025: vista laterale destra

QUANTO COSTA Honda X-ADV 2025 è in vendita in 2 versioni, quella standard e quella depotenziata a 35 kW-48 CV, in 4 differenti colorazioni: nero, bianco, grigio e la speciale versione gialla. Il prezzo per X-ADV 2025 è di 12.990 euro, vale a dire 200 euro in più rispetto al model year 2024, cifra a nostro avviso giustificata dall'upgrade ricevuto.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/12/2024