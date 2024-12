I prezzi delle nuove Honda Africa Twin 2025

Honda ha svelato versioni e prezzi della gamma Africa Twin 2025, sia per la moto con ruota da 21" che per la Adventure Sports con 19"

In quel di luglio Honda ha rivelato i piccoli aggiornamenti del model year 2025 di Africa Twin, la sua best seller (vi abbiamo raccontato tutto qui). Ora però la Casa di Tokio ha reso noti anche versioni e prezzi, sia di Africa Twin con ruota da 21'' che di Africa Twin Adventure Sports con ruota anteriore da 19''.

Honda Africa Twin 2025 Gran Prix Red

VERSIONI E PREZZI La Honda Africa Twin 2025 è proposta in 3 versioni, a partire dai 15.390 euro della moto con sospensioni meccaniche e cambio tradizionale. La versione ES – con sospensioni semiattive – è in vendita a 16.390 euro, mentre la top di gamma Africa Twin DCT ES 2025, che aggiunge anche il cambio doppia frizione, è a 17.590 euro. L'Africa Twin Adventure Sports 2025, con ruota anteriore da 19'' – disponibile solo con sospensioni semiattive – attacca a 19.390 euro, mentre la versione con DCT arriva a quota 20.590 euro. Aumenti, per tutte le versioni, di 100 euro rispetto ai model year 2024.

