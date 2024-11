Nuova Honda XL750 Transalp: l'enduro stradale in video da EICMA 2024

A EICMA 2024 fa il suo debutto allo stand Honda anche la nuova versione della tuttofare XL750 Transalp, che riceve aggiornamenti estetici e alla tecnologia di bordo. Per il 2025 il look del faro anteriore è stato aggiornato, adesso è sdoppiato, risultando più aggressivo e moderno, inoltre, il plexi è realizzato in materiale ecosostenibile Durabio. C’è il comando del gas Throttle By Wire, ci sono sei Riding Mode, di cui due completamente personalizzabili, poi cinque livelli del controllo di trazione HSTC integrato con il controllo dell’impennata, tre livelli di erogazione potenza e tre livelli di freno motore.

Nuova Honda XL750 Transalp: la bicilindrica rinnovata aumenta il piacere di guidaCICLISTICA AGGIORNATA Lato ciclistica, al solido telaio d’acciaio con struttura a diamante, che pesa solo 18,3 kg, sono abbinate sospensioni Showa con la forcella upside-down con steli da 43 mm e il monoammortizzatore rivisti nei settaggi di smorzamento idraulico, per garantire un migliore assorbimento delle asperità stradali e offrire più sicurezza durante la guida. L’impianto frenante è costituito da un sistema con doppio disco anteriore da 310 mm di diametro con pinze a due pistoncini, mentre dietro c’è un disco da 256 mm con pinza a singolo pistoncino e ABS disattivabile al posteriore per le escursioni in fuoristrada. I cerchi sono a raggi da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore.

Nuova Honda XL750 Transalp: nella sfumatura Tricolour che omaggia il modello originaleHI-TECH E SICUREZZA AL TOP L’equipaggiamento tecnologico prevede anche un inedito cruscotto TFT a colori da 5 pollici con connettività Bluetooth, un nuovo blocchetto sinistro dei comandi retroilluminato, fari full-LED, indicatori di direzione a disattivazione automatica e con segnalazione frenata di emergenza ESS. Il suo motore bicilindrico parallelo di 755 cc monoalbero a 8 valvole omologato Euro 5+ sviluppa 92 CV e 75 Nm per una velocità massima di 195 km/h. Per i possessori di patente A2, è disponibile la versione a 35 kW.

Nuova Honda XL750 Transalp: il doppio faro a LED e il cupolino in ecoplastica Durabito

NUOVI COLORI IN GAMMA Per il 2025la XL750 Transalp è disponibile in una gamma di colori aggiornata. L’esclusivo Tricolour, che rende omaggio alla XL600V originale e due nuove sfumature in nero e grigio. Non manca anche un’ampia selezione di accessori originali e pacchetti per completare la moto in funzione di comfort, praticità, piacere di guida su strada e in fuoristrada.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024