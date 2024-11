Honda ADV350 2025, svelato a EICMA il nuovo scooter adventure rinnovato

Non cambia nell'estetica l'Honda ADV350 2025, ma cresce nella dotazione e nella tecnica con piccole ma importanti novità

Honda presenta a EICMA 2024 la nuova versione dell'ADV350, maxi-scooter di media cilindrata dall'indole avventuriera che per il 2025 si aggiorna soprattutto nella tecnica e nella dotazione. Andiamo a vedere come.

Honda ADV350 2025 - Frontale

NOVITA' Il nuovo Honda ADV350 2025 monta ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato ora regolabili nel precarico molla. La dotazione accoglie una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici con connettività per smartphone Honda RoadSync, ma anche un nuovo blocchetto sinistro dei comandi. Tra le altre novità spiccano il vano sottosella (da 48 litri) adesso illuminato e le nuove frecce a disattivazione automatica.

Honda ADV350 2025 - Vano sottosella

MOTORE E CICLISTICA Per raggiungere l'omologazione Euro5+, è stata modificata e aggiornata la struttura interna del silenziatore e il catalizzatore con un nuovo sensore O2 integrato. Il motore da 330 cc continua ad erogare una potenza di 29,2 CV e 31,5 Nm con controllo della trazione di serie.

Honda ADV350 2025 - Ruota posteriore

Confermata anche la ciclistica, con telaio tubolare in acciaio, forcella a steli rovesciati da 37 mm e ammortizzatori (ora regolabili) posteriori. Il peso in ordine di marcia del nuovo ADV350 è di 186 kg, mentre i cerchi sono da 15'' davanti e 14'' dietro, equipaggiati con pneumatici semi-tassellati da 120/70-15” all’anteriore e 140/70-14”.

Honda ADV350 2025 - Strumentazione

NUOVE TINTE Dal punto di vista prettamente estetico, non si registrano novità, ma arrivano quattro nuove colorazioni di cui una ‘Special Edition’ con grafiche big logo: Pearl Nightstar Black, Mat Ruthenium Silver Metallic, Hyper Red e, appunto, la special edition Mat Coal Black Metallic. Non sono state comunicate invece informazioni in merito alla disponibilità sul mercato e al prezzo di vendita.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024