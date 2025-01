Novità 2025: le moto in prova a gennaio (seconda parte)

Le prove delle novità moto 2025 sono ricominciate a gennaio – ve le ho raccontate qui – e ad aprire la nuova stagione pensa la nuova Honda NC750X (il test è arrivo). Ma quali sono le prossime novità in prova?

Triumph Tiger Sport 800 2025, 3/4 anteriore

La nuova crossover, la Tiger Sport 800 – ve l'abbiamo raccontata qui – è stata richiesta a gran voce e Triumph è stata di parola, accontentando i suoi clienti. Simile nell'estetica alla sorellina Tiger Sport 660, la 800 monta un motore 3 cilindri da 115 CV e 84 Nm. Quickshifter, controllo di trazione, cruise control e piattaforma IMU con Cornering ABS sono solo alcune delle features – per dirla all'inglese – della nuova crossover stradale. Le sospensioni Showa sono regolabili – in estensione e precarico – così come il plexi di serie, il tutto per 11.995 euro. Curiosi di sapere come va? Vi racconterò dell'inglesina nell'ultima settimana di gennaio.

Ducati Multistrada V2 2025: 3/4 anteriore

Da una crossover inglese a un'italiana, la Multistrada V2 2025 (trovate qui l'approfondimento). La Ducati ha ruota anteriore da 19'', nuovo motore V2 di 890 cc da 115 CV e 92 Nm, ma anche lo scheletro è tutto nuovo: un telaio in alluminio monoscocca che sfrutta il motore come elemento stressato. E poi c'è la solita elettronica Ducati, allo stato dell'arte, comprensiva di qualunque ausilio alla guida, dall'ABS Cornering all'Engine Brake Control. Come al solito la Multistrada V2 sarà disponibile in due versioni: la ''base'' con sospensioni meccaniche, la S con le semiattive. Prezzi rispettivamente di 16.690 e 19.390 euro. Danilo vi racconterà tutto di lei nell'ultima settimana del mese.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 16/01/2025