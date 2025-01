Novità moto 2025: le prove in arrivo a gennaio (prima parte)

Le prove moto delle novità 2025 continuano a gennaio e, anche nel primo mese dell'anno, le novità sono davvero tante: due Honda e una Kawasaki. Scopriamo allora cosa ci attende nella prima metà del mese (ed è solo l'inizio).

Honda NC750X 2025

La crossover di Honda, da sempre tra le moto più apprezzate della Casa dell'Ala – trovate qui la classifica delle moto più vendute nel 2024 –, nel 2025 si rinnova. Piccoli aggiornamenti a livello estetico, ma soprattutto arriva un bell'upgrade tra ciclistica ed elettronica (vi abbiamo raccontato tutto della NC750X 2025 qui). La prima prova novità 2025 di gennaio sarà lei: se volete sapere tutto restate collegati, verso metà mese vi racconterò tutto.

VEDI ANCHE

Nuova Honda XL750 Transalp 2025 a EICMA 2024

Da una 750 all'altra. Anche la Transalp 2025 si è aggiornata: dopo Africa Twin è lei la più venduta di casa Honda e, col model year 2025, cercherà di fare ancora meglio. Più aggressiva l'estetica, per merito del nuovo faro sdoppiato, ma non mancano gli aggiornamenti a livello tecnico, soprattutto per elettronica e ciclistica (qui il nostro racconto della XL750 Transalp 2025 da EICMA). Contestualmente alla prova della Honda NC750X, saliremo in sella anche all'enduro stradale, quindi rimanete collegati perché verso metà mese vi dirò come va.

Nuova Kawasaki Z900 2025 a EICMA 2024

La nuova Kawasaki Z900 2025 è l'ultima moto di questa carrellata. Contro ogni pronostico è stato confermato il motore 4 cilindri in linea da 948 cc, mentre la nuova Z900 si è aggiornata a livello di ciclistica ed elettronica, per essere ancora più affilata (qui articolo e video della Z900 2025 da EICMA). Sarà Danilo a provarla nella penultima settimana di gennaio: prima della fine del mese, quindi, saprete tutto di lei. Attenzione, però, perché a gennaio non è finita qui: nei prossimi giorni vi farò sapere quali altre moto proveremo.