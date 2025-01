Harley-Davidson: ecco le prime novità 2025 (e quando verranno svelate le altre)

Le prime immagini delle nuove Harley-Davidson 2025 anticipano altre novità in arrivo tra un paio di settimane, inclusi i modelli CVO

Le prime novità 2025 Harley-Davidson iniziano a fare capolino, altre arriveranno invece nel corso di questo mese. Scopriamo cosa bolle in pentola e quando saranno svelate le nuove moto della gamma.

LE NOVITÀ HARLEY-DAVIDSON 2025 (PARTE 1)

Non si sbottona Harley-Davidson che, per il momento, annuncia Factory Custom Paint & Graphics, nuovo programma che offre schemi di verniciatura e grafica speciali, opzione questa disponibile solo su modelli selezionati. Le prime novità 2025 svelate da Harley-Davidson sono quelle della gamma Grand American Touring con Road Glide, Street Glide – qui la mia prova dei m.y. 2024 – e Road King Special, ma ci sono anche i Trike: Road Glide 3, Freewheeler e Tri Glide Ultra. Le altre moto 2025, invece, arriveranno prossimamente...

HARLEY-DAVIDSON FACTORY CUSTOM PAINT & GRAPHICS

Nel 2025 saranno 3 le colorazioni speciali Factory Custom Paint & Graphics di Harley-Davidson.



Mystic Shift dal color canna di fucile scuro al viola, al blu fin verso l'arancione. Particolarmente evidente in pieno sole quando si cammina intorno alla motocicletta.

Harley-Davidson Street Glide 2025 in Midnight Firestorm

Midnight Firestorm e Whiskey Firestorm Harley-Davidson ha offerto il suo primo schema di verniciatura ''fiammeggiante'' di fabbrica sul modello Wide Glide del 1980 e lo ha ripreso più volte, in particolare sul modello Wide Glide del 2011. Gli schemi Firestorm presentano un effetto ''ghost fade'' o dissolvenza interna: il colore di dissolvenza è leggermente più luminoso della mano di fondo. In alcune angolazioni, le fiamme risaltano in modo spettacolare, ma sono sottili in altre. Gli schemi Firestorm sono disponibili in due colori popolari, Midnight e Whiskey (nero e arancione).

Harley-Davidson Road King Special 2025 in Whiskey Fire

QUANDO SARANNO SVELATE LE ALTRE NOVITÀ HARLEY-DAVIDSON

Le altre novità Harley-Davidson 2025, comprese le moto in edizione limitata della collezione CVO – Custom Vehicle Operation – saranno svelate il 23 gennaio alle 10 ore italiane. Restate connessi con noi, seguiremo la presentazione in diretta streaming qui sul nostro sito. Per maggiori informazioni, invece, potete visitare il sito ufficiale di Harley-Davidson.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2025