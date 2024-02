Harley-Davidson Road Glide e Street Glide 2024: lusso, piacere e comfort. La prova

Grandi e grosse, più moderne fuori e dentro, più performanti e anche più comode. Sono le nuove Harley-Davidson Road Glide e Street Glide 2024, modelli che sono vere e proprie bandiere per la Casa americana e che, quest'anno, si rinnovano in modo significativo tra desing, motore, elettronica e ciclistica, tanto da convincere anche un motociclista incallito come il sottoscritto tutto… curve e ginocchio a terra. Perché? Vi racconto come cambiano e come vanno dopo la prova su strada.

Harley-Davidson Street Glide (sinistra) e Road Glide (destra) 2024

Road Glide e Street Glide hanno carenature completamente ridisegnate con l'aiuto della fluidodinamica computazionale anche allo scopo di migliorare l'aerodinamica: a detta di Harley-Davidson le vibrazioni alla zona della testa sono ridotte del 60% rispetto ai modelli 2022. Il nuovo cupolino bat wing – ali di pipistrello – della Street, con faro a forma di omega e strisce LED è subito riconoscibile anche di notte. Sulla Road Glide e il suo shark nose – muso di squalo – invece un grosso faro a LED orizzontale e gli indicatori di direzione integrati nella firma luminosa. Il serbatoio mantiene la stessa capacità 22,7 litri, ma è più snello, leggero e basso, con un tappo ad apertura automatica, quindi più facile da gestire alla pompa di benzina. Nuovi cerchi con finitura nera 19'' e 18'' con pneumatici Dunlop/Harley-Davidson in misura 130/60 e 180/55.

Estetica a parte, il motore è il nuovo V-Twin Milwaukee-Eight 117, aggiornato e migliorato non solo nelle performance. A essere stato curato, in particolare, è il sistema di raffreddamento, per un maggiore comfort termico. I numeri dicono che la cilindrata resta a quota 1.923 cc, ma potenza e coppia crescono, 105 CV a 4.600 giri/min e 176 Nm a 3.250 giri/min, per un incremento rispettivamente del 3% e del 4% rispetto al model year 2023. Merito, tra gli altri, di nuove camere di combustione rimodellate, di un rapporto di compressione aumentato e di un filtro aria più grande del 50%. Quanto al sistema di raffreddamento ora, grazie a nuovi canali per il flusso del refrigerante in prossimità delle valvole di scarico, promette un maggiore comfort per il pilota: non è il motore a essere raffreddato a liquido, ma le testate! Il sistema di raffreddamento, poi, ottimizza il flusso prima verso il cilindro posteriore – il più vicino alle... delicate parti del pilota – poi verso quello anteriore e solo infine verso il radiatore, mentre il flusso di calore della ventola è indirizzato verso il basso, lontano da pilota e passeggero.

ELETTRONICA Le nuove Road Glide e Street Glide 2024 sono le prime ad offrire modalità di guida – Road, Sport, Rain e Custom, lei personalizzabile in ciascuno dei parametri – ognuna con specifici settaggi in merito all'erogazione della potenza, alla gestione del freno motore e all'intervento di C-ABS e C-TCS (ABS e Traction Control Cornering). Non mancano anche altri sistemi come C-ELB (Cornering Electronically Linked Brakes), C-DSCS (Cornering Drag Torque Slip Control), VHC (Vehicle Hold Control) e TPMS (Tire Pressure Monitoring).

Il ponte di comando col nuovo infotainment da 12,3'' di Road Glide (qui) e Street Glide 2024

INFOTAINMENT Anche sul fronte della strumentazione Harley-Davidson gioca un jolly importante. Il sistema Skyline OS con display touch da 12,3'' arriva direttamente dai modelli CVO 2023, mentre il sistema audio è il doppio più potente con 4 amplificatori da 50 Watts ciascuno e 2 altoparlanti da 5,25''. Si tratta del sistema più evoluto attualmente disponibile nella gamma Harley-Davidson. L'infotainment è compatibile con iOS e Android ma, mentre i servizi Apple Car Play sono riproducibili sul display, quelli di Android Auto non lo sono. Gli utenti Android possono riprodurre musica ed effettuare/ricevere chiamate. Anche i comandi sono stati rivisti: ora si gestiscono riding mode e audio con la mano destra, mentre con la sinistra si può navigare all'interno dell'infotainment.

CICLISTICA Poche modifiche alla voce ciclistica, ma molto mirate. Il telaio in acciaio è rimasto identico alla versione 2023, ma sono nuovi i componenti degli ammortizzatori posteriori Showa che crescono di escursione dai 54 ai 76 mm dei modelli 2024. La regolazione idraulica al posteriore può essere effettuata, senza attrezzi, rimuovendo la borsa sinistra mentre, rimuovendo la destra, si può intervenire sul precarico con l'apposita chiave (nessuno dei due suona comodissimo). In nome delle modifiche al posteriore anche la taratura della forcella è stata accordata per offrire il migliore bilanciamento. Cala anche il peso di Road e Street Glide 2024: il risparmio è rispettivamente di 7,3 kg (380 kg in ordine di marcia) e 8,2 kg (368 kg in ordine di marcia).

Si può essere appassionati di moto e non amare le Harley-Davidson, certo, ma non si può rimanere indifferenti. Quella della Casa a stelle e strisce è una vera e propria tendenza e pare stimoli un senso di appartenenza a qualcosa di unico nel suo genere e, anche chi come il sottoscritto predilige ben altri tipi di moto – sportive e sportivissime – corre il rischio di subirne il fascino. Quindi, se non ne avete una e vi riconoscete nelle mie parole, leggete la prova e, soprattutto, prendetevi il tempo per guardarle da vicino e provarle!

In sella alla Road Glide 2024 di Harley-Davidson

L'AURA Perché tutto questo fascino? di tutto perché sono grandi, vistose, riconoscibilissime – da distanza per il sound, da vicino per le forme – diciamo pure affascinanti. La gamma Grand American Touring, che include le nuove Road Glide e Street Glide, è l'emblema di HD. Se a primo impatto, forse, ti cattura la stazza – anche se non sei appassionato del Marchio o di moto in generale – non sono solo le dimensioni: guardate i colori, le vernici scintillanti, i dettagli. Finiture del motore nere o cromate, a seconda della livrea e nuovi ''sguardi'' distintivi fanno il resto. Da davanti le riconosci così, ma guardandole da vicino, invece trovi dell'altro: una grande qualità costruttiva, a cominciare da blocchetti e infotainment – i primi però non sono retroilluminati come sulle top di gamma – che ti fanno sentire quasi a bordo di un'auto. Insomma, Street Glide e Road Glide 2024 di primo acchito ti lasciano a bocca aperta per ''quanto'' e come sono.

IN SELLA Hanno tanto in comune queste Harley-Davidson ''dentro'', anche se a colpo d'occhio son belle diverse. Le posizioni di guida, però, seguono l'estetica e sono molto distanti tra loro. Le nuove selle monopezzo, con forme e materiali rivisti sono comode – nessun risentimento nei 2 giorni di test – e fanno sentire praticamente chiunque in grado di gestire tanta grandezza anche da fermo: quanto a mm, infatti, la seduta è rimasta invariata rispetto ai model year 2023 – 658 mm la Road e 664 la Street – e dai miei 180 cm le gambe sono flesse, mentre le piante dei piedi restano perfettamente a contatto col terreno. Personalmente, nonostante il quintale in più, mi sento più a mio agio qui che non su una maxienduro. Sui m.y. 2024 arrivano anche una nuova leva del freno anteriore regolabile e, solo sulla Road Glide, un manubrio con una curva più ampia e piatta del precedente modello. La posizione della Street resta più naturale, quella della Road è un po' innaturale invece, col manubrio davvero molto alto rispetto alla seduta: il risultato è che sulla Road ci si sente infossati rispetto alla strada, mentre sulla Street, col suo manubrio dalla curvatura piuttosto stretta, sembra quasi di richiamare il mondo dei semimanubri. Entrambe accolgono bene, con pedane avanzate ampie, ma non si può dire lo stesso delle selle: la posizione è piuttosto costrettiva su ambedue e, chi è di... bacino largo, potrebbe sentirsi un po' limitato, non potendo avanzare o arretrare granché. In generale la sensazione è che la Street possa accontentare più o meno i piloti di tutte le altezze, mentre la Road risulti migliore per chi è alto o con braccia lunghe, per via del manubrio molto rialzato.

Con la Road Glide 2024 su strada

UN'AUTOCICLETTA Parte dell'esperienza di bordo è catalizzata dal mega display. I 12'3'' sono roba da auto più che da moto. Bella, luminosa – anche col sole alle spalle – ma soprattutto facile da gestire: si può fare come sul tablet, toccando lo schermo (direi da fermo), oppure navigando dal menù tramite il joystick sul blocchetto sinistro. Menù intuitivi, semplici, per un'esperienza piacevole e godibile: probabilmente il migliore infotainment che abbia mai trovato su una moto. Occhio soltanto alla compatibilità con Android (vedi sopra, al capitoletto Infotainment). Con una moto così e un tale display non puoi rinunciare al sistema radio – le caratteristiche tecniche su, sempre alla voce infotainment – e vale la pena dire che casse e amplificatori offrono un'ottima qualità audio, anche in velocità o col rumore che sale di giri. L'unico disturbo al rock 'n' roll sono le turbolenze dell'aria, ma a questo arriviamo tra un attimo.

SI PARTE Al momento di partire, un click sul pulsante del blocchetto destro – no, non quello, è più in alto – e il V-Twin si avvia col suo boato. La partenza è accompagnata dal classico ''clack'' della prima e da una frizione – meccanica – decisamente importante da gestire per forza da applicare alla leva. Il grosso motore da questo punto di vista si sente tutto ma, ciononostante, per tutta la durata della prova – su 2 giorni, diverse ore in sella – non ho avuto difficoltà anche utilizzando spesso solo due dita per lo stacco/cambiata. Nel caso in cui mi venisse la tendinite, però, mi prometto di scriververlo qui...

Con la Road Glide 2024 su strada

UN CAMION Il 3% di potenza e il 4% di coppia in più rispetto al model year 2023 forse non saranno avvertibili, ma il Milwaukee Eight 117 è semplicemente un motore pazzesco. Lo porti in basso, fino a poco più di 1.000 giri e ti tira via una pistonata dopo l'altra, ciononostante è capace di entusiasmarti se gli tiri le marce – col cambio bello contrastato, ma mai fastidioso, fa parte dell'esperienza – facendoti godere della sua portentosa coppia. Per fare meglio di così c'è solo una strada, la nuova CVO Road Glide ST 2024. Questo V-Twin è bello a spasso ma anche a passo svelto, con le vibrazioni che nemmeno lontanamente riescono ad impensierire piacere di guida e comfort. Proprio a tal proposito vale la pena parlare della questione legata al nuovo sistema di raffreddamento: le basse temperature di questi giorni – non oltre i 17°C – sono un banco di prova troppo facile per definire la prova superata, tuttavia il cilindro a stretto contatto con... le parti più delicate di un uomo non sembra scaldare più di tanto. Ci sarà bisogno dell'estate per tirare le fila...

NON HO PAURA Moto grandi e grosse così potrebbero impensierire lato frenata, vista la mole di kg da rallentare. Road Glide e Street Glide non soffrono di questa sindrome, con anteriore e posteriore che lavorano piuttosto bene, anche se il comportamento è differente. Il pedalone del posteriore è praticamente assente nella prima fase di corsa, salvo poi chiamare in causa l'impianto – anteriore e posteriore, funziona in modo combinato – in modo un po' brusco, ma decisamente potente. L'anteriore, invece, è modulabile e potente quasi come desidererei: non mi sarebbe dispiaciuto un pelino di potenza in più, ma devo ammettere che fa davvero un lavoro più che buono, anche da solo e utilizzando un solo dito.

Harley-Davidson Street Glide 2024 su strada

(GRAND?) AMERICAN TOURING Le due maxi cruiser sono certamente comode e anzi sembrano aver fatto un gran passo in avanti, ma oggettivamente ci sono moto più confortevoli per viaggiare. La protezione aerodinamica non è ai massimi livelli e i grandi cupolini coprono bene il busto, lasciando però l'aria arrivare su casco e faccia – nel caso in cui, come il sottoscritto, usiate un casco aperto – anche se le turbolenze sono state significativamente ridotte grazie alla presa d’aria. L’altro passo in avanti sul piano comfort – questo davvero notevole – è merito dei rinnovati ammortizzatori al posteriore: la corsa aumentata si sente e anche la taratura sembra digerire bene buche e asperità, filtrando quasi tutto in modo inaspettato, senza spezzare la schiena del pilota, come spesso accade su questo genere di moto. La migliore delle due sotto il profilo comodità? La Street Glide: la Road, con quel suo manubrio alto e le braccia “appese'', può essere stancante, per non parlare del fatto che le mani restano più esposte all’aria. Insomma, forse non Grand – a me non che non si parli solo di dimensioni – ma American Touring se lo meritano proprio.

BEI FERRI, NON CANCELLI A dispetto dei quasi 4 quintali di peso Road Glide e Street Glide sanno dire la loro anche quando si tratta di divertirsi tra le curve. Tanto per cominciare sono inaspettatamente agili davanti – non me le paragonate a un motard monocilindrico, grazie – con la Road che facilita proprio per quel manubrio a forma di corna di toro. Certo, ci sono moto che curvano più facilmente, ma fidatevi, sono tutt’altro che impacciate sopra i 30 all’ora. Street e Road scendono in curva rotonde e trasmettono un bell’appoggio, anche se personalmente ho preferito la Street: per un misto stretto sceglierei sicuramente lei e il suo effetto “semimanubri”. Niente male, infine, la luce a terra: se non si alza il ritmo – o non si cerca intenzionalmente… di far scintille – non è così facile toccare le pedane.

Con la Street Glide 2024 in curva

TIRIAMO LE FILA Affascinanti come poche, brave a spasso e piacevoli (anche) nel misto, ma soprattutto buone viaggiatrici, a patto di scendere a compromessi, perché estetica e personalità così prorompenti pesano sulla comodità livello Gran Turismo. Nel campo touring da segnalare per praticità di apertura e chiusura a chiave, le ottime valige, ma mancano per esempio le manopole riscaldabili o un pratico pomello per la regolazione del precarico – invece devono essere rimosse le valige per le regolazioni – e sono mancanze che, oggettivamente, su moto di questo livello si sentono. Da appassionato di strada e pista – un motociclista sportivo, insomma – ci sono tante altre moto che preferirei loro, anche visto l’esborso richiesto, ma fidatevi: se solo ne avessi l’occasione – o meglio, la disponibilità economica – state pure certi che nel mio garage ci sarebbe spazio per una di loro (una Street). Perché puoi pure essere uno da “ginocchio a terra”, ma a una Harley-Davidson Road Glide o Street Glide è impossibile rimanere indifferenti.

Le nuove Harley-Davidson Road Glide e Street Glide 2024 arriveranno nelle concessionarie nelle prossime settimane, con prezzi a partire da 32.200 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/02/2024