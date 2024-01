Harley-Davidson: Road e Street Glide 2024, CVO Road Glide ST e CVO Pan America

Già all'inizio del mese Harley-Davidson aveva presentato le novità 2024, ma qualcosa mancava all'appello e oggi la Casa di Milwaukee ha chiuso il cerchio: ecco le nuove Road Glide e Street Glide 2024 – inclusi i rispettivi modelli CVO – ma anche, per commemorare il 25° anniversario delle Custom Vehicle Operations, il nuovo modello CVO Road Glide ST e il CVO Pan America. Scopriamo tutte le novità.

La Street Glide 2024

Street Glide e Road Glide 2024 sono dotate del nuovo motore Milwaukee-Eight 117, più potenti, confortevoli e leggere, ma anche ricche di tecnologia, grazie a un nuovo sistema di infotainment. Dal punto di vista del design presentano un profilo della carenatura evoluto, moderno ma che conserva il DNA Harley-Davidson. Il motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 aggiornato presenta un nuovo sistema di raffreddamento per un miglior comfort termico per il pilota, ma anche aspirazione e scarico migliorati per aumentare le prestazioni, con i riding mode Road, Sport, Rain e Custom per la migliore gestione delle stesse. Il sistema operativo Skyline gestisce il nuovo infotainmente con touch screen a colori TFT da 12,3'' che sostituisce la strumentazione analogica e la maggior parte degli interruttori. Nuovo anche l'amplificatore audio da 200 watt che alimenta una coppia di altoparlanti montati sulla carenatura. Grazie all'aerodinamica migliorata il comfort del pilota aumenta per una riduzione delle vibrazioni del casco a velocità autostradale del 60%. Sempre alla voce comfort da notare anche l'aumentata corsa della sospensione posteriore, cresciuta di quasi 8 cm. La sella monopezzo, dalla forma ridisegnata e con nuovi materiali per l'imbottitura, promettono anch'essi un miglioramento del comfort nelle lunghe tratte. Le Harley-Davidson Road Glide e Street Glide 2024 sono disponibili da gennaio in 13 diverse colorazioni con prezzi a partire da 32.200 euro. Le versioni CVO dei due modelli, già introdotte nel 2023, riprendono le funzionalità e, per il 2024, presentano nuove opzioni di colore, con prezzi a partire da 47.500 euro.

La CVO Road Glide ST 2024

In occasione del 25° anniversario delle Custom Vehicle Operations, Harley-Davidson presenta due nuovi modelli CVO. Il primo di questi è il CVO Road Glide ST. Un nuovo riferimento per le prestazioni delle hot rod bagger, con sospensioni e freni ispirati alle corse e il nuovo potente motore Milwaukee-Eight 121 HO e trasmissione finale accorciata che si combina per produrre accelerazioni super: 127 CV e 193 Nm di coppia, i valori più elevati mai prodotti da un motore di serie Harley-Davidson. Le prestazioni promettenti sono già avvertibili dando un occhio alle carene, dove la grafica Scremin' Eagle riprende le moto che hanno corso nel King of the Baggers del Campionato MotoAmerica. Il peso a secco scende a 363 kg anche grazie all'uso di titanio e fibra di carbonio – tra scarichi, coprisedile e console del serbatoio – mentre anche la componentistica è di livello: sospensioni Showa, tra forcella a steli rovesciati da 47 mm e coppia di ammortizzatori con serbatoio separato, freni Brembo. Non mancano i riding mode Strada, Sport, Pista, Pista Plus e Pioggia con modalità personalizzate e l'immancabile sistema operativo Skyline con touch screen a colori per la strumentazione e il sistema audio premium dotato di un amplificatore da 500 watt e audio Harley-Davidson, altoparlanti per carenatura Rockford Fosgate Stage II da 6,5''. La CVO Road Glide ST 2024 è disponibile da gennaio in 2 colorazioni, Golden White Pearl o Raven Metallic, prezzi a partire da 48.500 euro.

La CVO Pan America

Era nell'aria e ora è realtà. Anche la moto più avventurosa della gamma HD arriva in versione CVO. La Pan America si tinge della sigla Custom Vehicle Operations. Sulla CVO Pan America sono confermate tutte le caratteristiche della versione 1250 Special, incluso il motore Revolution Max 1250, le sospensioni anteriori e posteriori semiattive, il display touch screen, i riding mode e tecnologia dei fari adattivi Daymaker. Sono gli accessori a fare la differenza: valigie superiori e laterali in alluminio, cambio rapido Screamin' Eagle, ruote a raggi tubeless, luci anteriori ausiliarie a LED e piastra paramotore in alluminio. La CVO Pan America è disponibile in Legendary Orange con prezzi a partire da 28.400 euro. Per tutti i dettagli sulle ultime novità Harley-Davidson 2024, potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2024