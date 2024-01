Harley-Davidson: pronti a scoprire le novità 2024?

Harley-Davidson svelerà le ultime novità 2024 oggi pomeriggio: pronti per seguire con noi la video diretta streaming?

Harley-Davidson ha già svelato in parte le novità 2024, ma non proprio tutto... In questi giorni si è parlato di una Pan America 1250 CVO, ma anche di altri modelli Custom Vehicle Operations, nello specifico Road Glide e Street Glide.

VEDI ANCHE

APPUNTAMENTO Per sapere quali sono le ultime novità Harley-Davidson l'appuntamento è per oggi, mercoledì 24 gennaio, alle ore 17 italiane: vi aspettiamo qui sul nostro sito per seguire la video diretta streaming con noi.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2024