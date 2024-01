Harley-Davidson Pan America 1250 CVO: in arrivo la top di gamma?

La Pan America 1250 potrebbe arrivare in versione CVO, sigla che identifica le top di gamma Harley-Davidson: scopriamo come e perché

Dagli USA arrivano indiscrezioni circa una nuova Harley-Davidson in cantiere. Le prime novità 2024 sono state già annunciate, altre ne arriveranno il 24 gennaio, ma la Pan America 1250 è l'indiziata di oggi: la crossover americana potrebbe diventare un modello CVO.

RICCA La sigla CVO star per Custom Vehicle Operations e identifica versioni particolarmente raffinate del modello in questione, top di gamma, insomma. I documenti del CARB – sigla che identifica il California Air Resources Board, agenzia governativa che omologa i modelli in arrivo sul mercato – rivelano che la Pan America 1250 si fregerà della preziosa sigla CVO.

Harley-Davidson Pan America 1250: in arrivo la versione CVO

COME CAMBIA I dati relativi alla Pan America 1250 CVO ci dicono che non ci saranno modifiche significative lato motore, col bicilindrico a V Revolution Max fermo a quota 1.252 cc, mentre il peso passerebbe dai 258 kg in ordine di marcia fino ai 280 kg circa. Perché un così significativo aumento sulla bilancia? Questa CVO potrebbe essere una ricca versione touring, oppure più sbilanciata verso il mondo adventure, ma certamente avrà finiture, dettagli e accessori da prima della classe. Per scoprire tutto, però, dovremo attendere ancora un po': basterà il 24 gennaio?

Fonte: Visordown

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2024