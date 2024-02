Indian Roadmaster Elite: la risposta alle CVO di Harley-Davidson è qui

Nell'eterna gara a miglior costruttore di moto degli Stati Uniti, Indian Motorcycle fa seguito ad Harley-Davidson e alla nuova gamma CVO presentando la sua punta di diamante, la Roadmaster Elite. Una famiglia speciale, quella Elite, dove si insedia, insieme al Challenger, anche la moto della famiglia Touring.

LOOK ESCLUSIVO La Roadmaster Elite 2024 si distingue, prima di tutto, per lo schema di verniciatura tri-tone Indian Motorcycle Red: ogni moto richiede 24 ore di lavoro!. Le finiture di alto livello e le dotazioni touring superiori, poi, fanno il resto. Ma partiamo proprio dalla livrea, che debuttò nel 1904 e oggi rivive grazie alla collaborazione con due dei più rinomati negozi di verniciatura personalizzata del settore, Gunslinger Custom Paint (GCP) in Colorado e Custom Painted Vehicles (CPV) nel Wisconsin. La collaborazione di Indian Motorcycle con GCP e CPV fornisce un ulteriore livello di autenticità, in quanto i due negozi di verniciatura sono molto richiesti dai motociclisti di tutto il Paese per i progetti di verniciatura di moto uniche e personalizzate.

La Roadmaster Elite 2024 di Indian Motorcycle

CARATTERISTICHE Ma non si tratta solo di verniciatura e badge dedicati che richiamano l'appartenenza alla famiglia Elite. L'esclusiva serie della Roadmaster, infatti, è dotata di cerchi a 10 razze con lavorazione di precisione ed è equipaggiata con il sistema Audio PowerBand con Bass Boost (volume del 50% superiore attraverso i 12 altoparlanti), luci Pathfinder Adaptive LED Headlight, blocchetti retroilluminati e pedane lucidate per pilota e passeggero. Un occhio di riguardo anche al comfort: le selle sono riscaldate e raffreddate, il parabrezza Flare è regolabile elettronicamente e il passeggero gode anche di braccioli.

PER POCHI La Roadmaster Elite sarà realizzata in soli 350 esemplari in tutto il mondo e inizierà a essere consegnata ai concessionari questa primavera, con prezzi a partire da 45.990 euro.

Indian Motorcycle: Roadmaster Elite 2024

Aaron Jax, vicepresidente di Indian Motorcycle: ''I nostri modelli Elite raggiungono il livello incredibilmente alto che abbiamo fissato per tutti i nostri prodotti e lo alzano ancora di più, offrendo qualcosa di più esclusivo per i motociclisti che vogliono assicurarsi che la loro moto sia superiore a qualsiasi altra sulla strada. Quello che mi piace della nuova Roadmaster Elite è il modo in cui abbiamo preso lo storico rosso Indian Motorcycle e gli abbiamo dato un atteggiamento più duro e cattivo con uno stile black-out''.

Ola Stenegärd, Direttore del Product Design di Indian Motorcycle: ''Il nostro team di designer è sempre entusiasta di lavorare sui modelli Elite, perché in sostanza ci vengono date le chiavi per progettare la nostra moto personalizzata, ma invece di una sola, ne saranno disponibili centinaia in tutto il mondo. Con ogni nuovo modello Elite, ci ispiriamo alle tendenze delle moto custom per creare qualcosa che non solo sia attuale e pertinente, ma che sia autenticamente in linea con il marchio Indian Motorcycle e che completi il DNA intrinseco di ogni modello''.



Le caratteristiche della Indian Roadmaster Elite 2024:

Vernice Candy tri-tonale



Marchi e grafiche Elite



Audio PowerBand con Bass Boost



Pathfinder Adaptive LED Headlight



Cruscotto nero lucido



Pedane lucidate per pilota e passeggero



Sedile riscaldato e raffreddato con cuciture in tinta



Parabrezza Flare colorato regolabile elettricamente



Braccioli neri per il passeggero



Blocchetti interruttori retroilluminati



Ruote a 10 razze con lavorazione di precisione

Pubblicato da Michele Perrino, 07/02/2024