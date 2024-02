Ducati, Harley-Davidson, Moto Guzzi e Yamaha. Le moto che proveremo a febbraio

Il 2024, motociclisticamente parlando, è iniziato col botto. L'anno è partito con la prova della nuova Africa Twin Adventure Sports, poi sono arrivate anche le 400 di Triumph, la Kawasaki Eliminator e infine la Suzuki GSX-8R. Quali sono le prossime prove in vista? Scopriamo cosa bolle in pentola.

HYPERMOTARD 698 MONO La prima nella lista è lei, la nuova Ducati monocilindrica. Dopo aver visto la nuova Hyper in video da EICMA ora è arrivato il momento di provarla: 77,5 CV a 10.250 giri/min per la monocilindrica con distribuzione desmodromica ed elettronica da Panigale V4. Nei prossimi giorni Danilo vi racconterà tutto di lei...

La nuova Harley-Davidson Road Glide 2024

STREET E ROAD GLIDE 2024 A seguire sarà la volta di due... mastodonti del panorama moto. Le nuove Harley-Davidson Road Glide e Street Glide 2024 col motore Milwaukee-Eight 117 sono state presentate a fine gennaio insieme a tutti i modelli CVO, i più prestigiosi della gamma HD. La prossima settimana, dal sud della Francia, vi racconterò di loro.

La tanto attesa Moto Guzzi Stelvio

V85TT E STELVIO Dopo le grandi Harley sarà il tempo di novità tutte italiane. Moto Guzzi ha rinnovato la V85TT e presentato la nuova Stelvio – trovate qui il prezzo della crossover lariana – ed è proprio di loro che vi racconterà Danilo, direttamente dalla Spagna.

La nuova Yamaha MT-09 SP 2024

MT-09 e MT-09 SP Last but not least – ultime ma non per importanza, come direbbero gli americani – le nuove MT-09 di Yamaha. Nel 2023 le naked medie di Iwata hanno totalizzato qualcosa come oltre 1.500 pezzi, mancando di poco la palma di nude più vendute del segmento. Col nuovo modello la casa giapponese punta certamente a rendere ancora più affilata la 3 cilindri, ci riuscirà? Nella penultima settimana di febbraio toccherà sempre a Danilo dirci se l'obiettivo è stato raggiunto. E voi, siete pronti?